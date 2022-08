Cuántas temporadas tiene la exitosa tira turca ¿Será que es amor?

En 2020, FOX Turquía estrenó ¿Será que es amor?, Love is in the air o como su título original Sen Çal Kapimi. Al instante captó la atención de los televidentes y hoy, la producción turca está disponible en HBO Max.

Dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayse Üner Kutlu, narra la historia de Eda Yildiz (Hande Erçel), quien planea finalizar sus estudios como arquitecta en el extranjero hasta que se cruza en su camino el empresario Serkan Bolat (Kerem Bürsin). La dupla realiza un trato: que ella se haga pasar por su prometida a cambio de que él financie sus estudios. Dos largos meses en los que la "pareja" pasara del odio más profundo al amor más puro y verdadero.

La última emisión de esta comedia romántica fue en septiembre de 2021 en Turquía y las redes estallaron de mensajes. De hecho, se posicionó como trending topic en el país. El primer país latino que transmitió la tira fue Puerto Rico y la llamó Me robaste el corazón. En España se emitió en Telecinco y al igual que en varios país, fue todo un suceso.

Hande Erçel en ¿Será que es amor?

La primera temporada de ¿Será que es amor? tiene 32 episodios. Pero no queda ahí: también tiene una segunda que es más corta. La continuación de la historia solamente tiene 13 capítulos.

¿Y cuál es el secreto del éxito de Love is in the air? Kerem Bürsin, respondió: "Creo que el gran éxito de la serie es que todos y cada uno de los integrantes del equipo estábamos muy unidos. Éramos una gran familia y nos lo pasábamos muy bien. Simplemente creíamos en lo que estábamos haciendo y lo disfrutamos".

Kerem Bürsin en ¿Será que es amor?

Y, en diálogo con SensaCine, el actor reflexionó: "Este tipo de series son importantes para escapar de una realidad o tomar un respiro".