Blackpink un cuarteto femenino mega power

Blackpink, la banda de las empoderadas surcoreanas están de regreso luego de dos años en qué decidieron cada una seguir su camino como artista solista pero no todo estaba acabó, y es que ahora sorprendieron al presentarle a sus fanáticos Pink Venom el nuevo videoclip perteneciente al segundo álbum de estudio de las jovenes del género k - pop femenino: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa denominado Born Pink y que saldrá el 17 de septiembre en plataformas digitales y disquerías.

El batacazo con la nueva canción

Pink Venom ha horas de haber estrenado ya cosechó millones de visualizaciones y es que eso se debe a la destreza de las artistas en el que no solo destacan una estética de outfit muy combinadas entre sí desde sus cabellos hasta los vestuarios más si se quiere del lado más urbano hasta looks más elegantes y de gala en el que le agregan joyas que resaltan para que el video se vea detenidamente.

En esta nueva entrega las chicas se mueven con un rumbo más ligado al Hip Hop con coreografías sincronizadas y un despliegue de dancers en medio de juegos que incluyen movimientos de cortinas, luces, efectos visuales y hasta agua en el suelo. La girlband que ya tiene un público masivo de más de 77 millones de suscriptores en su canal de Youtube y por medio de Instagram siempre arman flyers agradeciendo todo el apoyo.

Claro está que la euforia por el regreso trajo varios comentarios y memes dejando en tendencia al grupo de k - pop femenino más importante del momento:

El detalle que rescató uno de los fans

Fuente: Imagen / Tw @lesblinkot4

"Jennie haciéndose viral entre los fans del fútbol porque en su outfit del MV de #PinkVenom se vio el logo del Manchester United".

Fuente: imagen / Twitter @clownrosado

El meme en referencia al reencuentro luego del regreso de Blackpink.

Una lloradita al reencuentro cómo este otro usuario que apeló al humor con uno de los memes más frecuentados en Twitter: "Pasaron 2 años para volver a verlas juntas en un nuevo MV y no doy más de la emoción PINK VENOM TE AMO".

Las mayúsculas se deben a que todo el fandom se sumó a la dinámica de hacer tendencia el nuevo single

El video más visto de las Blackpink en el canal de Youtube es How you like that en el que muestran la performance coreografica de este hit que estrenaron hace dos años que cuenta con más de 1200 millones de visualizaciones.

Las colaboraciones de las Blackpink

El grupo femenino que inició sus primeros pasos hacia la fama en el 2016 ha trabajado con numerosos artistas internacionales con gran visto a nivel global y aquí te compartimos con quienes:

Kiss and make up con Dua Lipa (2018).

Sour Candy que fue perteneciente al disco de Lady Gaga Chromatica (2020)

Ice Cream con Selena Gomez dónde los colores pasteles impactaron a la vista de todos

Bet you wanna con Cardi B

¿Qué otros artistas tienen en mente estas jovenes?

¡Pronto lo sabremos!