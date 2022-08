Los secretos de la rutina de ejercicios de Chris Hemsworth “para todo público”

El entrenamiento de Chris Hemsworth para convertirse en Thor es uno de los más completos e intensos hechos por un actor. Pero en su rutina diaria a pura fuerza y resistencia hay ejercicios básicos aptos para todo público que se pueden replican en casa, con motivación, confianza y bajo la inspiración de uno de los héroes de Marvel preferidos por el público.

Chris Hemsworth sabe cómo compartir su rutina, y lo hace a través de su propia app y plan fitness llamado Centr Power que el actor desarrolló junto con entrenadores expertos.

La rutina de Chris Hemsworth incluye tips y ejercicios “para todo público”.

Su propuesta es ofercer a cada persona su propia fórmula rápida y efectiva para fortalecer el cuerpo de manera integral y desarrollar la musculatura. El primer secreto revelado por el actor que intepreta a Thor es que no hace falta ir al gimnasio para llevar adelante una rutina de entrenamiento completa. En la sala de estar o en el jardín, no hay excusas para no realizar rutinas con ejercicios que se realizan empleando el propio peso corporal.

Chris Hemsworth es un gran aficionado a estas rutinas con pocos movimientos, simples y efectivos, y que se pueden realizar en períodos más o menos breves de tiempo y dedicación. En la fórmula para entrenar de Chris “Thor” Hemsworth hay 7 movimientos básicos que deben hacerse en una secuencia rápida y sin descanso entre uno y otro ejercicio. Lo que significa que la serie es ininterrumpida, de principio a fin, para luego descansar durante 1 minuto, y seguir.

El actor demuestra que no hace falta ir al gimnasio para llevar adelante una rutina de entrenamiento completa.

Chris Hemsworth propone un ciclo fundamental que incluye: sentadillas x 5 repeticiones; “paso del oso” x 5 metros; sit-through x 10 repeticiones; flexiones x 10; escaladores x 10 (cada lado); zancadas estáticas x 5 (cada lado) y zancada de patinador x 5 (cada lado). Y todo multiplicado por diez para cumplir con una rutina de entrenamiento “modo Dios del Trueno”.

Definitivamente, se trata de un plan que va de menor a mayor esfuerzo, aunque en otro video para todo público Chris Hemsworth también contó que un entrenamiento completo de alta intensidad de 10 minutos utilizando el peso corporal alcanza para mantenerse en forma, quemar calorías, perder peso, fortalecer músculos, tonificar y moldear.

Chris Hemsworth sabe compartir el secreto de su plan de entrenamiento.

En este caso de rutina exprés por 10 mintuos, el actor que interpreta a Thor en la saga de los Avengers indicó a tráves de un video en su cuenta en Instagram hacer (y repetir): 40 segundos de escaladores; 20 segundos de descanso; 40 segundos de sentadillas; 20 segundos de descanso; 40 segundos de plancha con codos apoyados; 20 segundos de descanso; 40 segundos de lunge inverso; 20 segundos de descanso; 40 segundos de abdominales bicicleta.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.