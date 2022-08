Las fotos de Nati Jota que se llenaron de elogios en la red

Recientemente, Nati Jota dio mucho de qué hablar con el apasionado beso que se dio con Lali arriba de un escenario. "Fuimos con las chicas de la radio a pasar el finde a Santa Fe y de paso al show de Lali", contó la joven influencer sobre la aventura en la que se embarcó junto a Flor Jazmín Peña y Mica Suárez.

Nati Jota

Y, frente a las cámaras de Telefe en el programa que conduce Andy Kusnetzoff, agregó: "Cuando llegamos nos dijeron ‘¿Quieren subir al escenario en alguna parte?’ Era tipo para bailar, para darle un chupito a Lali, un shot. Esa era la idea".

"Cuando entro, Lali me dice ‘¿Che acá da para un beso?’ y le digo ‘Pues claro’; y ahí pasó eso", continuó su relato y añadió: "Te voy a decir algo... Primero que yo soy muy fan de Lali de toda la vida, de Casi Ángeles... Y segundo, que es muy hot Lali, la verdad. Así que dije ‘bueno, de una me llevo esto a la tumba’. No se notó pero me dio un poco de vergüenza después".

En Instagram, Nati es una de las jóvenes argentinas que genera gran alboroto cuando sube nuevo material. Ahora, una de sus últimas publicaciones no fue la excepción y sus seguidores la llenaron de elogios.

"Qué hermosa", "Bombonazo", "Genia", "Diosa", "Me encantó tu look", "Bella", "Linda", "Qué regia", "Qué lindo te queda el rosa", "Bomba" y "Cada día más diosa", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las dos fotografías que compartió.

