Sol Pérez modeló para la cámara y cautivó con su bellísima figura

Sol Pérez continúa en el centro de todas las miradas. Si no es por el llamativo contenido que sube a sus redes sociales, es por sus dichos frente a las cámaras. Recientemente, generó un gran revuelo en el piso de eltrece con una picantísima pregunta para Locho Loccisano, ex participante de El Hotel de los Famosos y actual jurado de Canta Conmigo Ahora.

"Locho tiró una bombita. Dijo ‘ninguno pegó más notas que ustedes’. ¿A quién iba? ¿Para qué sector?", señaló la joven futura mujer de Guido Mazzoni. "Mantuvo las notas mejor que muchos y muchos no se dieron vuelta", había dicho él.

Sucede que Locho les da un voto de confianza a todos los que pasan por el certamen y rara vez no se levanta de su silla. "Lo que pasa es que mi criterio. Me pongo yo como vara porque no puedo hacer otra cosa y realmente todos los que pasan son mejores que yo, así que los termino votando. Por eso digo, úsense a ustedes como vara para la vida. Yo me pongo a mí mismo para la vida como vara", explicó el jurado.

Locho Loccisano

Sin pelos en la lengua, la conductora de Canal 26 disparó: "¿Vos creés que muchos de los que van a cantar son mejores que algunos de los que están como jurados?".

"¡Mirá cómo es Sol Pérez!", expresó él y añadió: "No los he escuchado a todos los jurados cantar, pero a algunos sí y he visto a participantes que deslumbraron. He visto a participantes que son un 10 y a jurados que son un 9.90".

Ahora, Pérez captó la atención de todos con dos fotografías que compartió en su cuenta de Instagram. La joven modeló para la cámara y cautivó a cientos y cientos de internautas con su bellísima figura.