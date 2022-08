El sorprendente producto que lanzó Kim Kardashian que se viralizó en minutos

Kim Kardashian, la empresaria y estrella de televisión es conocida por pertenecer a la socialité de Estados Unidos. La mediática fue nombrada en 2021 por primera vez, por la revista Forbes, como integrante de la lista de multimillonarios al rededor del mundo. El día de ayer lanzó su nuevo producto estrella en colaboración con la marca Apple y Beats by Dre, una empresa que fabrica productos de audio.

¿Pero, de que se trata esta reciente presentación? SKIMS, la marca de Kim Kardashian y Jens Grede, es una marca de lencería y ropa interior modeladora que se ubica bajo el marco del body positive. Esta empresa junto con Apple sacaron a la venta el día de ayer tres nuevos colores de los auriculares TWS Beats Fit Pro. Cada uno de estos modelos tiene un nombre propio, Luna, Duna y Tierra, y se pueden adquirir por la suma de 199 dólares.

Kim Kardashian en la campaña de los auriculares TWS Beats Fit Pro. Gentileza: gagadget.com

Todo lo que vende la empresaria, al público parece gustarle mucho, por eso, el producto quedó sold out el mismo día de su lanzamiento en la tienda online de Apple. Pero, el día de hoy los auriculares se pueden conseguir en algunas tiendas físicas de la marca ubicadas en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago, Londres, Berlín y Paris.

En uno de los videos publicitarios Kim declaró: "Quería alejarme de la idea de que los auriculares tienen que ser brillantes para hacer una declaración. Esta colaboración es especial porque te permite integrarte o destacar, y Beats es conocida por crear productos que buscan la individualidad". Además, la empresaria contó que se le ocurrió la idea de buscar un artista que pintara sus auriculares en los colores neutrales que lleva su marca Skims, pero después pensó en relacionarse con Beats. De esta manera, realizaron todo el proceso creativo y surgió la colección minimalista Beats Fit Pro.

"Los auriculares se sienten tan bien como se ven" expresan desde la empresa. Son inalámbricos, cuentan con un innovador diseño, funcionan con el procesador H1 de Apple y tienen un sistema de cancelación de ruido. Por otra parte, su batería puede durar hasta 24 horas e incluyen una funda recargable que funciona a través del puerto USB-C.

Kim y su fortuna

¿De donde proviene su capital? Según la revista Forbes, la millonaria participó en el reality show de su familia "Keeping Up With the Kardashians", en el cual le pagaron un aproximado de 10 millones de dólares por cada año. Además, cuenta con tres propiedades en la zona de Calabasas, Los Ángeles. Pero eso no es todo, porque la estrella también tiene acuerdos patrocinados con diversas marcas en sus redes sociales.

Kim Kardashian. Fuente: Instagram @kimkardashian

Por otra parte, Kim ha participado en algunas aplicaciones para celulares y juegos para móviles. Su ex esposo, Kanye West le regaló para navidad de 2019 acciones en Amazon, Disney, Adidas y Netflix. Sin embargo, la mayor parte de su fortuna pertenece a sus dos empresas KKW, que comercializa productos de maquillaje y SKIMS.