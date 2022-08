El reencuentro de Jada Pinkett Smith y Will Smith del que todos quieren saber

Sucede que recién se dieron a conocer las primeras imágenes del acercamiento entre Will Smith y Jada Pinkett Smith dos figuras del ambiente artístico luego de lo ocurrido en la última gala de premiacion de los Oscars.

¿Cómo ha comenzado el momento tenso entre Will Smith y Chris Rock?

El host Chris Rock quiso bromear con la esposa del actor al decir: "Jada, te amo. Gi Jane', no puedo esperar a verte" de esta manera haciendo alusión a su cabello rapado en ese momento Will Smith no se pudo contener y subió al escenario para bofetearlo.

Vemos aquí lo que ocurrió en aquel momento

La internacion de Will Smith

Will Smith luego de pedirle disculpas al animador Chris Rock decidió por voluntad propia internarse para manejar sus ataques de ira información que ha manejado el portal web The Sun.

Will y su esposa. Fuente:

El pedido de disculpas publicamente de Will Smith a Chris Rock

Posterior a la premiación el protagonista de El Principe de Ber Air y cómo condición de un pedido de su esposa para que volvieran a estar juntos fue que se disculpara publicamente con Chris Rock y así fue que Will Smith el viernes 29 de septiembre brindó unas palabras por medio de su canal de Youtube tambien para responderle a sus seguidores "Ha pasado un minuto en los ultimos días estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas", así comenzó su relato.

Seguido de ello Will Smith se ocupó de contestar algunos comentarios respecto de por qué no ha hablado en su momento y hasta que intentó acercarse hacia el luego del exabrupto: "Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuándo lo esté, me lo hará saber. Asi que te digo a ti, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuándo estes listo para hablar

Su última salida publicamente con Jada

El tiempo parece haberle curado todo y Ambos fueron fotografiados caminando el 13 de agosto al salir del restó Nobu en Malibú California. La primera aparición pública del matrimonio luego de cinco meses desde aquel episodio violento.

Will Smith lució una remera azul marino que hacía juego con el pantalón y por debajo lo ha combinado con unas zapatillas blancas deportivas mientras que Jada con un despliegue de sonrisa eligió un total look de negro, lentes de sol y aretes en forma de argolla.