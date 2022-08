El actor de Los Locos Addams que actuó junto a Charles Chaplin hace 100 años

Jackie Coogan fue un actor estadounidense que tuvo una vida de película. Siendo apenas un niño de 5 años, saltó a la fama mundial de la mano de Charles Chaplin. Luego de soportar varios golpes del destino, volvió a triunfar con su personaje de El Tío Lucas en la serie original de Los Locos Addams.

John Leslie Coogan Jr. nació el 26 de octubre de 1914 y fue el hijo de dos jóvenes artistas, por lo que comenzó su carrera actoral siendo apenas un bebé de unos pocos meses de vida.

El destino quiso que Charles Chaplin fuera a uno de los espectáculos de vodevil en los que participaba y posara su atención en él. Con apenas 5 años trabajó en el corto A Day’s Pleasure (Un día de placer) y poco tiempo después protagonizó The Kid (El chico o El pibe), uno de los títulos más destacados de la filmografía del artista británico.

Desde entonces, la carrera de Jackie Coogan no hizo más que crecer y se convirtió en uno de los niños estrella más famosos del mundo. Sin embargo, cuando alcanzó la mayoría de edad se encontró con que su madre y su padrastro lo habían estafado y se habían dilapidado la fortuna que acumuló con sus trabajos infantiles.

La adultez de Coogan estuvo marcada por altibajos, por problemas de dinero y por las adicciones. Uno de los datos más significativos es que participó como piloto de la Segunda Guerra Mundial.

A mediados de los 60, el destino tocaría nuevamente a sus puertas y le daría una nueva oportunidad. Jackie Coogan, con 50 años, se ganó el papel de El Tío Lucas en la serie original de Los Locos Addams y se transformó en uno de los personajes más queridos de la historia.

El Tío Lucas y sus recuerdos de Charles Chaplin

Además de trabajar junto a Chaplin, Coogan tuvo la suerte de construir un vínculo de cercanía con el actor y director. La prensa solía consultarlo al respecto y el artista de Los Locos Addams no tenía inconvenientes en hablar.

En una oportunidad, dijo que su primer encuentro con Charles fue en un hotel y confesó que luego de hablar un rato se quedó dormido en una silla del vestíbulo.

También manifestó que no había visto The Kid durante mucho tiempo. Al enterarse de esto, Chaplin lo citó personalmente, le hizo proyectar la película y tocó el teclado él mismo para musicalizarla. Chaplin y Coogan en The Kid.

Otro de los grandes recuerdos que tenía Coogan data de 1972, año en que el actor de Tiempos modernos y Luces de la ciudad volvió del exilio para recibir un Premio Oscar.

Apenas se bajó del avión, Chaplin se mostró feliz de encontrar a Jackie en el aeropuerto. Cuando lo vio, le dio un gran abrazo y le dijo que prefería estar con él antes que con cualquier otra persona.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la increíble historia que vivió el actor de Los Locos Addams junto a Charles Chaplin?