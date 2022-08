Cinco años después de que Olivia Newton-John y John Travolta protagonizaran uno de los musicales más famosos de la historia del cine, “Grease”, los actores volvieron a formar pareja en esta comedia fantástica “Tal para cual”, que fracasó estrepitosamente. Así lucían en ese entonces.

La película “Tal para cual” resultó ser un fracaso de taquilla. Aunque la pareja de Olivia Newton-John y John Travolta era una de las más aclamadas, este film dinamitó durante mucho tiempo el prestigio de ambos actores.

Se trató de los personajes de Charlie, Earl, Gonzales y Ruth. Eran cuatro ángeles que vivían felices en el cielo desde hacía 25 años. Un día, Dios les comunicó que ya estaba harto de soportar a la humanidad y que deseaba provocar un diluvio universal para empezar de nuevo.

Ese grupo de ángeles intentó persuadirlo para que éste no destruyera a la Tierra y para ello usaron a dos jóvenes que se habían conocido durante el atraco a un banco. Fue la película en la que Olivia Newton-John y John Travolta volvieron a encontrarse y así lucían.

Recordando la partida de la actriz y cantante, Olivia Newton-John, vale destacar que junto a John Travolta vivieron varios trabajos artísticos. Precisamente, después de tantos años, quisieron volver a vivir el fenómeno Grease, previo al fracaso de Tal para cual.

Como se nombró anteriormente, la pareja protagonista del musical de fines de los ´70, se reencontró en 2019 para revivir juntos aquel glorioso momento. Y es que, cuatro décadas después, “Grease” permanece imborrable e inolvidable en la memoria del público.

Fue un ícono que inspiró e influyó también en tendencias de moda. Por su parte, John Travolta con la remera negra, campera de cuero y peinado onda rockabilly, tal como se había visto en la escena final de “Grease”.

Así lucían Olivia Newton-John y John Travolta en Tal para cual.

Y ella, Olivia Newton-John, divina como siempre revivió su estilo college, con cardigan amarillo y pollera larga al tono de una romántica camisa blanca. Fueron una pareja que a la vista parecían volver a lucir el típico look de los años ´50.

Esa vez, fue la última que John Travolta y Olivia Newton-John estuvieron juntos encarnando a sus memorables personajes de “Grease”, un show en el que rememoraron la perfomance de “You're the one that I want”.

Actualmente, John Travolta tiene 68 años y la cantante, actriz y activista británico australiana, Olivia Newton-John, falleció con 73 años, el 8 de agosto de este año, después de luchar contra un cáncer durante casi 30 años.

