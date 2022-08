Sol Pérez no deja de ser tendencia. Si no es por el contenido que sube a sus redes sociales, es por sus dichos en la pantalla chica o por el escándalo en el que la involucraron recientemente por sus vacaciones. Días atrás volvió de un soñado descanso por Europa y al regresar tuvo que dar explicaciones porque se corrió el rumor de que la producción de eltrece estaba enojada con ella.

"Antes de irme lo dijimos al aire. Dije que me iba un mes. Si yo me voy el lunes 4 (de julio), cuenten un mes. No muy difícil eso. ¿O sí?", señaló furiosa la conductora de Canal 26 y agregó: "Pero es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona... no me parece. Si vas y decís que me tenía que presentar a mi trabajo y no lo hice o que me tomé una semana de más sin avisar, ahí estás jugando con mi laburo, no me parece un tema muy lindo".

Sol Pérez compartió tres fotos que se llevaron todas las miradas en Instagram

Indignada, Sol sumó: "Cada uno se maneja y chequea como quiere". Sucede que Nancy Duré había asegurado: "El problema fue que ella se tomó un mes de vacaciones, se terminó ese mes y cuando la estaban esperando a que vuelva, ella se tomó unos días más. Apareció días después de los que tenía que aparecer y se armó un escándalo".

Ahora, en su última publicación en Instagram, la joven generó un gran revuelo. Pérez compartió tres fotos que se llevaron todas las miradas y se llenaron de elogios. "Bomba atómica", "Sos una muñeca", "Hermosa", "Bellísima" y "Derrochas belleza por todos lados", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.