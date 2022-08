¿Cuántas películas y series de Los Caballeros del Zodiaco existen?

La saga oficial de Los Caballeros del Zodíaco cuenta hasta el momento con un total de 7 series y 6 películas, con una séptima en camino. Todo nació gracias al manga creado por Masami Kurumada, el mangaka japonés que nació en 1953.

El primer manga de Los Caballeros del Zodíaco se publicó en Japón en diciembre de 1985. El éxito que generó fue tal que apenas unos meses más tarde se estrenó su versión animé, que es la más conocida de toda la saga.

La serie original estuvo compuesta por 3 temporadas y un total de 114 episodios, los cuales se emitieron entre 1986 y 1989.

Para la segunda serie, Saint Seiya – Hades, hubo que esperar más de 10 años, ya que apareció en 2002 luego de varias películas. A esta le siguió el spin-off Los Caballeros del Zodiaco: Omega y Saint Seiya: Soul of Gold.

Luego, fue el turno de Saint Seiya: The Lost Canvas - Hades Mythology, Saint Seiya: Saintia Sho y de Knights of the Zodiac: Saint Seiya, la más reciente de todas que cuenta con la realización de Netflix.

Los Caballeros del Zodiaco: el detalle de las películas

Tanto las series como las películas se caracterizan por llevar el nombre de “Saint Seiya”, que es el que se conoce en español como Los Caballeros del Zodiaco.

La primera película de la saga se estrenó en 1987 y es Eris, diosa maligna. Al año siguiente aparecieron dos films más: La batalla de los dioses y La leyenda de los jóvenes carmesí.

En 1989 vio la luz Guerreros de la última guerra sagrada, la cuarta de las entregas cinematográficas. Para la quinta hubo que esperar 15 años, ya que llegó en 2004 de la mano de Saga del Cielo -overture. La serie original de Los Caballeros del Zodiaco se estrenó en 1986.

En 2014, por su parte, se estrenó la que es la última hasta el momento, Legend of Sanctuary, y se espera la salida a nivel mundial de la próxima entrega de la saga: la versión live action de Los Caballeros del Zodiaco.

Cada una de estas películas se caracteriza por el hecho de que cuentan con un argumento que no tiene nada que ver con lo que ocurre tanto en las series como en los mangas.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la saga de Los Caballeros del Zodiaco?