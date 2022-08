Disfruta de un budín con un clásico ingrediente argentino

El dulce de leche es un ingreidente delicioso y muy fácil de incorporar a otras preparaciones. En este caso, el día de hoy te traemos la receta de un fantástico budín que será muy dulce y húmedo gracias a su agregado de dulce de leche. Fácil de preparar y mucho más fácil de consumir, combina este delicioso budín con tu infusión preferida.

Para prepararlo no necesitarás demasiados ingredientes, pero es importante que todos los ingredientes secos estén tamizados a la hora de incorporarlos a la preparación. Esto hará que sea más suave y liso el acabado de tu receta y que no hayan grumos indeseados. No pierdas más tiempo y aprende a disfrutar de una receta muy fácil y práctica.

budín

ph: shutterstock

Ingredientes:

400 gramos de dulce de leche cremoso (1 bote)

300 mililitros de leche (1¼ tazas)

3 huevos

1 cucharada sopera de almidón de maíz

1 taza de azúcar (200 gramos)

1 vaso de agua

3 cucharadas soperas de vinagre

Budín

ph: shutterstock

Procedimiento:

Primero mezcla el dulce de leche con la leche, los huevos y el almidón de maíz.

Vierte el azúcar en un molde con un agujero en el medio y ponlo a fuego bajo para que se vaya derritiendo poco a poco. Remueve sin parar hasta que el azúcar se derrita por completo y se convierta en caramelo. Sácalo del fuego, espera a que se enfríe un poquito y, con ayuda de una cuchara, esparce el caramelo por toda la base y los bordes del molde.

En una olla grande pon un dedo de agua a temperatura ambiente.

Encaja el molde caramelizado en la olla y vierte la mezcla del budín de dulce de leche fácil colándola previamente usando un tamiz o colador fino para evitar grumos.

Tapa el molde con papel de aluminio, luego tapa la olla con una tapa y enciende el fuego bajo. Cocina el pudin de dulce de leche sin horno a fuego lento durante 30 minutos.

Después de cocer el budín de leche dulce al baño María, retira el molde de la olla y deja que se enfríe a temperatura ambiente durante 2 horas.