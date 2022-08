Así fue como Leticia Calderón terminó en el hospital mientras filmaba una telenovela

El trabajo de los actores puede ser muy desafiante, se exponen a situaciones que llevan a su cuerpo al límite y por eso muchas veces sufren accidentes, poniendo en riesgo su salud. Eso es lo que le sucedió a Leticia Calderón hace unos años atrás durante el rodaje de la telenovela “A que no me dejas”.

En el 2015, antes de comenzar a grabar una escena de la historia protagonizada por Camila Sodi y Osvaldo Benavides, se cayó en seco, golpeando su cuerpo contra el piso, lo que le ocasionó varias lesiones.

¿Cómo fue el accidente de Leticia Calderón que la llevó al hospital?

Sobre el accidente, la actriz Leticia Calderón recuerda que cuando estaba cayendo al suelo ella sintió que esos segundos fueron eternos. Su reacción fue poner las manos para evitar golpearse de lleno, pero por alguna razón su cara fue la que recibió el mayor impacto.

La antagonista de “Imperio de mentiras” se asustó cuando se reincorporó pues notó que su oído estaba sangrando y unos minutos después también se percató que tenía toda la boca lastimada y un diente roto. Por suerte no se encontraba sola en ese momento, por lo que rápidamente sus compañeros, técnicos y el equipo de producción la socorrieron y acompañaron. Aunque ella explícitamente les pidió a todos que no la movieran y la dejaran quieta hasta que llegara la ambulancia y los paramédicos dieran el ok.

Cuando Leticia Calderón llegó al hospital tuvo que entrar al quirófano para ser suturada y cerrar la herida de su pera. Y aprovecharon para revisarle el oído que no paraba de sangrarle, identificando una pequeña fractura. Pasó largas horas internada luego del accidente pues los médicos no le quisieron dar el alta hasta no revisarla en profundidad y descartar cualquier otra lesión grave. Por suerte todo salió bien y le dieron el alta más rápido de lo que pensó la actriz.

Leticia Calderón compartió lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. | Fuente: Twitter / Leticia Calderón

Leticia Calderón se incorporó a las grabaciones de “A que no me dejas” una semana después de haber salido del hospital, cuando los médicos le dieron luz verde para poder retomar todas sus actividades. Nunca supieron el motivo por el que la actriz se desvaneció de esa manera, pero por suerte se trató de un episodio aislado.