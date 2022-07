Esta es la historia de la canción Vivo Per Lei de Andrea Bocelli

La canción "Vivo Per Lei" o "Vivo por ella" fue creada como un homenaje a la música. Sin dudas, es una de las canciones más emblemáticas de Andrea Bocelli, quien, junto a Marta Sánchez, mezclaron sus voces y así crearon esta maravilla que tiene una hermosa historia detrás.

Fue en el año 1996 cuando el famoso italiano, Andrea Bocelli, lanzaba su disco Romanza, donde incluyó la colaboración con la española Marta Sánchez. A pesar de que ambos le han dado un tono romántico, la letra y su historia no habla sobre una relación sentimental, sino, más bien, de un homenaje a la música.

Aunque originalmente no era lo mismo, fue el músico italiano que la hizo propia y le dio el éxito que se merecía.

El verdadero significado de “Vivo por ella”

Para comprender bien la historia, es necesario saber el verdadero significado de “Vivo por ella” retrocediendo hasta el año 1995. Y es que, el tema original pertenecía al grupo italiano Onde Radio Ovest, más conocido popularmente por el acrónimo de O.R.O.

Ese año, la banda lanzaba “Vivo per Lei” que sí hablaba sobre el amor: “Vivo por ella y no tengo ya latidos regulares en el corazón, solo una fiebre que sube hasta 40 y más de amor”. Sin embargo, la canción en ese momento no tuvo el éxito esperado y quedó en el olvido.

Ese mismo año, Andrea Bocelli estaba en plena búsqueda de canciones ya que le faltaban algunas para completar su álbum Romanza. Así fue como buscó al compositor Luigi ‘Gatto’ Panceri para que le escribiese una nueva letra a la canción del grupo O.R.O.

Panceri no tuvo mejor idea que crear una letra dedicada a la música como forma de agradecimiento. Por eso, “Ella se llama música. Yo vivo también (vivo por ella, créeme). Por ella también”, dice parte de la canción que finalmente Andrea Bocelli la convirtió en éxito junto a Marta Sánchez.

Otras versiones de Vivo Per Lei

Durante toda su carrera, Andrea Bocelli cantó Vivo Per Lei en varios idiomas y también, junto a diferentes artistas. Por ello, existe la versión en alemán “Ich lebe für sie” que fue cantada por Judy Weiss y en inglés “Live for Love” por Sharon Grand. Estos temas se encuentran en la versión italiana dentro del disco Romanza. Andrea Bocelli cantando Vivo Per Lei junto a Marta Sánchez.

En el año 1999, Andrea Bocelli la interpretó con Helene Segara para la versión en francés “Je vis pour elle”. Luego, en español con Marta Sánchez y en portugués, con Sandy Leah Lima en el año 1997. En italiano, lo hizo junto a Giorgia Todrani, además de una presentación con Hayley Westenra, donde ella la cantó en inglés.

Y tú ¿Qué versión de Vivo Per Lei prefieres?