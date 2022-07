Esta es la canción de Shakira que logró más reproducciones en el último tiempo

La canción de Shakira que logró más reproducciones en el último tiempo, ya era un éxito con una cifra de reproducciones muy elevada. Sin embargo, tras su separación con Piqué, el video superó toda expectativa. Veamos de cuál se trata.

Antes de la noticia de la separación de Shakira y Gerard Piqué, el vídeo de la canción “Te Felicito” ya era un éxito, con una cifra de reproducciones muy elevada.

No obstante, tras estar en la mirada de todo el mundo con el anuncio oficial de la ruptura, la canción pegó inesperadamente con más fuerza en el público y actualmente ya cuenta con más de 69 millones de reproducciones en YouTube.

El motivo de sus reproducciones

El principal motivo de que la canción de Shakira haya logrado tantas reproducciones es por la letra. Y es que, muchos la han asociado a la situación que la artista colombiana y el central de Barcelona están atravesando en este momento de crisis.

De hecho, vale recordar que “Te Felicito” se trata sobre alguien que ha engañado a su pareja y que ha dañado emocionalmente a la otra persona.

“Te felicito”: qué dice la canción de Shakira

La letra de la canción “Te felicito” dice, entre varias cosas: “Me di cuenta de que lo tuyo es falso. Fue la gota que colmó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

Esta famosa canción, que hoy es un éxito rotundo, Shakira la interpretó junto al cantante Rauw Alejandro. La letra, casi en su totalidad, mantiene una crítica constante a la persona que fue infiel y por ello es que, quienes la escuchan, encuentran similitudes con lo que ocurrió en la vida real entre la cantante y el jugador.

Una parte de la canción, cita: “Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos casas no la soporto”. Llamativamente, el vídeo fue rodado en Barcelona y dirigido por Jaume de la Iguana. La canción "Te felicito" de Shakira y Rauw que logró millones de reproducciones.

Luego se publicó a fines de abril, recordando que, en ese momento, todavía no existía ningún tipo de especulación sobre que pudiera ser un mensaje oculto para Piqué. Sin embargo, hoy sucede todo lo contrario, pasando a ser la canción de Shakira que logró más reproducciones en el último tiempo.

¿Tú crees que la canción tiene algo que ver con su separación?