Esta es la canción de Jennifer Lopez que más la ayudó a construir su fortuna

Una mujer decidida y completa. Esa es Jennifer Lopez. Actriz, cantautora, productora, diseñadora y empresaria. Su interés para llegar a la fama nació luego de obtener un papel secundario en la película My Little Girl. Sin embargo, su fortuna la comenzó a construir luego de una canción en especial.

En 1991, Jennifer Lopez obtuvo su primer trabajo como bailarina y ya en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Su primer protagonismo lo tuvo en la película Selena. Con él, ganó más un millón de dólares. Además, por primera vez era nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

Pero bien, al año siguiente, con la película Out of Sight, en 1998, logró cobrar dos millones de dólares, una suma que iba acrecentando su fortuna, ya que además realizó una de las mejores actuaciones de toda su carrera.

Sin embargo, recién en 1999, cuando debutó como cantante con la canción “If You Had My Love”, despegó su carrera como cantante y fue la que más la ayudó a construir su fortuna. Ese sencillo fue número uno en Billboard Hot 100. Incluso, con su álbum On the 6 en 1999 tuvo el privilegio del gran éxito en el mercado internacional.

En ese mismo momento, con el lanzamiento en simultáneo de su segundo álbum de estudio y la película The Wedding Planner en 2001, Jennifer Lopez se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno tanto en el cine como con su álbum en la misma semana. Eso la llevó a estar en el Récord Guinness que, hasta hoy, nadie le ha quitado.

Fortuna, talento y habilidad

Hoy, a sus 52 años, la conocida como Diva del Bronx presume de ser no solo una exitosa cantante y actriz. También es una empresaria de respeto dentro del mundo del espectáculo y es una de las pocas mujeres millonarias que ha construido su propia fortuna desde cero.

Tras ser elegida como la "Visionaria de marca 2021" de Adweek, ella misma dijo que la clave de su éxito y su fortuna han sido siempre la perseverancia, la resiliencia y "ser el activo escaso", o sea, que aporta constantemente cualidades únicas y valiosas al mercado que está en constante cambio.

La canción “If You Had My Love” la ayudó a Jennifer Lopez a aumentar su fortuna.

Asimismo, dijo que todos tienen algo que los hace únicos. Existe una cualidad en cada persona que nadie más tiene y eso es algo muy bueno, y ella por su parte, se siente orgullosa porque lo ha aprendido fomentando esas habilidades:

"Soy el activo escaso, alguien que es un creador, artista y emprendedor comprobado que tiene la capacidad de conectarse realmente con la gente. Lo aprecio y trato de usarlo de la mejor manera que siempre puedo".

Jennifer Lopez nació en el Bronx, Nueva York y sus raíces puertorriqueñas siempre las ha defendido: "La energía siempre estuvo en mejorar, crecer más, ser mejor todo el tiempo. Y crear más oportunidades para mí" confesó en más de una oportunidad.

