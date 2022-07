Cuál es la verdadera historia de Me va a Extrañar de Ricardo Montaner

Imposible no asegurar que uno de sus éxitos rotundos fue con la canción “Me va a extrañar”. Quién no la ha escuchado, cantado o bailado en algún momento de su vida. Sin embargo, existe una verdadera historia en la letra de esta canción y fue el mismísimo Ricardo Montaner quien la hizo traducir hasta que ahora solo se asocia a él en todo el mundo.

En todos lados dice que la letra de la canción “Me va a extrañar” es de Ricardo Montaner, pero la música es de Giancarlo Bigazzi y Umberto Tozzi Unchain My Heart Vlady Tosetto. Esa es la verdadera aclaración de antemano que se debe conocer para saber la verdadera historia de su letra.

El artista Jean Carlos, en más de una oportunidad, relató que hace muchos años tuvo una novia que quiso mucho, aunque le fue infiel con otra mujer, a la cual dejó embarazada.

Sin embargo, en ese momento, decidió ser honesto y contarle a su novia toda la verdad. Esa es la verdadera historia que encierra y refleja una letra muy melancólica con arreglos musicales de excelente nivel.

“Me va a extrañar” es uno de los temas más importantes y exitosos en la carrera de Ricardo Montaner que el público lo ha hecho de sus favoritos. Se lanzó en el año 1989 en el álbum “Un toque de misterio”.

Pero bien, más allá de la historia de desamor que tiene implícitamente su letra, quienes se han llevado los laureles con su éxito fueron ambos compositores: Ricardo Montaner y Vladi Guiseppe Tosetto.

Ricardo Montaner y sus comienzos

Ricardo Montaner es el nombre por el que se ha hecho popularmente famoso. Sin embargo, su nombre real es Héctor Eduardo Reglero. Cuando comenzaba su carrera musical, él mismo decidió cambiar su nombre a Ricardo y adoptó el apellido de su madre.

Aunque pocos lo saben, nació en Argentina, pero se radicó desde muy pequeño en Venezuela, y es por eso por lo que muchos creen que es venezolano. Hace algunos años, después de solicitarla, le fue finalmente otorgada la nacionalidad colombiana. Ricardo Montaner cantando "Me va a extrañar"

Una de las anécdotas más importantes en su vida, al menos para él, es su religión. Es que siempre cuenta que se convirtió al cristianismo evangélico durante una visita al Hospital Pereira Rossell en Montevideo, en Uruguay. Según lo ha contado en varias oportunidades, allí conoció a un niño enfermo que le influyó radicalmente en su cambio de fe.

Antes de dedicarse del todo a su carrera como músico, estudiaba periodismo en la universidad. Actualmente, es muy famoso junto a su familia, en las redes sociales. Pero, sin dudas, su éxito se debió totalmente a su talento, perseverancia y la creencia absoluta en su Dios.

¿Cuál de todas sus canciones es tu favorita?