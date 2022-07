Luis Miguel es uno de los símbolos de la música latina, que convoca a legiones de fanáticos en sus distintas presentaciones en el mundo, en especial en los países de la región. Pero como todo ídolo que moviliza a distintos públicos y supo conquistar la cima de la fama, tiene algunas fobias que empezaron a develarse en los últimos años y que en algunos casos sus agentes de prensa lo presentaron como rituales previos a sus shows. Pero, ¿cuáles son estas fobias que develan a El Sol de México?

Son recordados algunas casos de bandas y cantantes taquilleros que enmascaraban ciertas fobias detrás de algunos requisitos planteados en sus estadías en los hoteles de diferentes países que visitaban para dar sus conciertos. Desde marcas especiales de agua, tipos de sábanas, almohadas y cortinas, limpieza con productos específicos, pisos enteros de hoteles cerrados al resto de los huéspedes, fragancias o flores determinadas para aclimatar sus habitaciones, etc. Pero poco se sabía de los pedidos especiales de Luis Miguel. Te vamos a contar algunos.

Luis Miguel y unas fobias que se fueron descubriendo en los últimos años

Estas son las fobias de Luis Miguel que más sorprendieron a sus fanáticos

En algunas presentaciones en distintos países de Lationamérica, la prensa publicó en distintas oportunidades algunos extrraños pedidos que El Sol de México hizo a las gerencias de los hoteles donde se hospedaba. Por ejemplo, en una oportunidad pidió empapelar de negro las ventanas para que no lo encandilara la luz solar. Otra vez, planteó que quería oler a velas de vainilla para estimular su olfato, ante el temor de que se atrofiara, en otras ocasiones exigía flores y un tequila añejo para que siempre estuvieran a su alcance. No se atrevía a tomar agua que no fuera marca Evián.

El Sol de México pide que los empleados de los hoteles no lo miren, según ?????la prensa latina

De más está decir que la veracidad de estos pedidos nunca fueron corroboradas por el entorno de Luis Miguel, más allá de las publicaciones de la prensa latina. Incluso en durante una estadía de Luis Miguel para un show en Punta del Este se llegó a decir que el cantante exigió que los empleados del hotel no lo miraran de cerca.