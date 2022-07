Tierna y talentosa: así se veía Shakira dando uno de sus primeros conciertos de pequeña

Hay algunas personas que tienen la gracia de contar con un don o talento innato. Unos presentan una voz única y sorprendente, otros bailan como nadie, están quienes tocan múltiples instrumentos, y la lista sigue y sigue. Shakira no tiene nada que envidiarle a esos prodigios, pues la artista goza de cada uno de esos talentos; algunos nacieron con ella, mientras que a otros los tuvo que pulir con el tiempo.

Sin dudas, “Shak” es una de las grandes artistas de nuestros tiempos. A lo largo de 30 años de carrera musical, ha vendido más de 80 millones de álbumes y sencillos, 28.5 de ellos solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la artista latina con más ventas en ese país y en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Entre sus más grandes hits se encuentran “Ciega, Sordomuda”, “Las de la intuición”, “Waka Waka”, “La bicicleta”, “Suerte”, “Loba”, y cientos más.

Shakira es jueza del concurso de bailes "Dancing With Myself". Foto: Instagram @Shakira

La ex pareja de Gerard Piqué también sabe ser una gran cazadora de nuevos talentos, siendo jueza en realities como “Dancing With Myself”, “The Voice” y “American Idol”. ¿Hay algo que no haga bien Shakira? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde pequeña mostraba un gran potencial sobre el escenario, dejando en claro que, verdaderamente, la artista tiene un talento innato.

Mira a Shakira en cantando por primera vez sobre un escenario

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Cuando era tan solo una niña, Shak ya pensaba en cantar y llegar alto en el mundo de la música. Por esto es que no dejaba pasar una oportunidad para presentarse en cada concurso de canto. Así, comenzó a hacerse conocer y a cautivar al público presente con su inconfundible voz. Un video, grabado el 10 de septiembre de 1988, es prueba de ello.

Con 12 años Shakira ya cantaba frente a decenas de personas mientras estudiaba en el Colegio colombiano La Enseñanza. En el video, se la puede ver arriba del escenario vistiendo una blusa rosa, un pantalón blanco y una boina, antes de entonar las palabras: "Quiero primero de todo agradecer a los Seguros Sociales por ayudar a todas aquellas personas, a toda Colombia y quiero agradecerles la invitación para participar en este concurso de la canción".

Durante el show, Shakira encantó a todos con su interpretación de las canciones "Sin él", "Quinceañera" del grupo Timbiriche y finalizó su actuación bailando la danza del vientre e interpretando "Aatini al nay", de la cantante y actriz libanesa Fairuz.