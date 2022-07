Qué decía la postal que Selena Quintanilla le envió a su prima Sarah desde Los Ángeles

Selena Quintanilla, o mejor conocida como la Reina del Tex-Mex, falleció el 31 de marzo de 1995 en manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. Tenía 23 años y estaba en la cima de su carrera musical. Ganó un Grammy y hoy se la considera una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Gracias a ella la música latina llegó al mercado internacional.

Su segundo premio Grammy se lo otorgaron el año pasado como un reconocimiento a su trayectoria. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación le dio a la familia de la cantante el galardón para que lo exhiban en el museo que tienen en Corpus Christi (Texas).

Abraham Quintanilla, el padre de la artista y quien la impulsó a cantar, señaló: "Es un reconocimiento que no se le da a cualquiera, es al mérito por su carrera musical".

Selena estaba casada con Chris Pérez, el guitarrista de su banda. A escondidas de todos, los jóvenes se comprometieron y consolidaron su "amor prohibido". El progenitor de la artista era quien estaba inconforme con el vínculo y finalmente no tuvo más remedio que dar el brazo a torcer y aceptar la unión por el bienestar de su querida hija.

Selena Quintanilla y Chris Pérez

La Reina del Tex-Mex era muy afectuosa y cariñosa. Sentía un gran amor por su familia y amigos y no dudaba en demostrarlo en público. Ahora, en las redes sociales, se viralizó una postal que le envió a su prima Sarah desde Los Ángeles (California) el 29 de Junio de 1991.

"Ola cola ¿cómo has estado? Bueno, espero que bien. Ok, es la 1 de la mañana y estoy tomando un descanso en el estudio. Todavía tengo tres versiones extra de vocales de coros que hacer. Me gustaría que estuvieses aquí para animarme. Te extraño. Cuidate mucho Buffy, espero verte pronto. Te quiero, Selena", escribió la joven.