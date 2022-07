Netflix representa una de las opciones de entretenimiento más buscadas en los distintos mercados donde opera. Las películas y series se volvieron historias muy demandadas por los distintos públicos que buscan una buena ficción o no ficción para ver. Y México no escapa a esta tendencia y aquí te contamos cuáles son las producciones más descargadas.

Netflix: estas películas y series son las más vistas en México

Atrapado en la tormenta: con Nicolas Cage y Kelsey Grammer, el film cuenta la historia de Walter y su peculiar esposa quienes invitan a un joven a protegerse de un huracán. Al ser acusado de asesinato por la policía, revelará los secretos más perversos de esta peculiar pareja, para salvarse.

American Assassin: adaptación cinematográfica de la novela homónima de Vince Flynnm, cuya trama presenta a Mitch Rapp (Dylan O'Brien), un estudiante ejemplar que, tras la terrible muerte de su novia en una playa a manos de unos terorristas, decide cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la caza de esta clase de delincuentes.

The Mystery of Her: después de un accidente automovilístico casi fatal, una popular estudiante de secundaria pierde la memoria y tiene una segunda oportunidad de una vida más significativa.

Carla es una exitosa abogada que desde hace tres años está divorciada. Tras la pérdida de su celular, Carla recibe la llamada de alguien que lo encontró con intenciones de devolvérselo. Es León, un hombre encantador y carismático. Ambos tienen una conexión instantánea y concretan una cita para que León pueda devolverle el celular. Cuando León llega a encontrarse con Carla, ella queda totalmente sorprendida: León es todo lo que había imaginado, excepto por un detalle inesperado, él mide 1:35 m de altura.