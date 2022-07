La hija de José Luis Rodríguez "El Puma", Génesis Rodríguez, confiesa su sueño hecho realidad

"El Puma" José Luis Rodríguez, reconocido cantante, actor, empresario y productor musical venezolano, sin dudas en un talentosos artista y al parecer su hija menor, Génesis Rodríguez, habría heredado sus dotes de actuación. El cantante logró su primera oportunidad de actuar como solista en el “1º Festival de la Canción Moderna Venezolana”. Es durante esta época, que incursiona en la actuación, interviniendo en la comedia musical de la televisora RCTV "Cantando llega el amor", escrita por el libretista Enrique Menéndez Bardón, producido por José Fariñas, con música de Chelique Sarabia y protagonizada junto a Mirtha Pérez y Mirla Castellanos.

El Puma tiene tres hijas, y una de ellas, Génesis Rodríguez, es una exitosa actriz estadounidense, conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara”. La hija de José Luis Rodríguez llegó a Hollywood con la película “Hours”, la última película en la que actuó el actor Paul Walker antes de su muerte.

El éxito más reciente de Génesis Rodríguez se debe a su actuación en la serie de Netflix “The Umbrella Academy”. La serie narra la vida de un grupo de superhéroes adoptados por un inventor llamado Reginald Hargreeves. La historia se centra en los conflictos que existían en el grupo desde el principio, basándose en la vida de Vanya Hargreeves, en la rivalidad entre Diego y Luther y en cómo la Academia fue preparada desde la infancia para acabar con una amenaza que trataría de destruir el mundo.

En la serie Génesis Rodríguez interpreta a Sloane, una superheroína quien afirmó que: “Siempre ha sido un sueño ser un superhéroe, pero no lo veía posible”. La hija de José Luis Rodríguez también reveló lo siguiente: “Me siento súper feliz, siento una diferencia entre estar en un show de Netflix… Podría decir que hay un antes y un después de estar expuesta a una audiencia de Netflix, y la serie tiene una audiencia muy grande. No me esperaba ser recibida así, pero le doy gracias a Dios que les gustó mi personaje, que ha gustado mucho, eso siempre ha sido el reto y me alegra mucho haberlo logrado”.

En la entrevista, se le preguntó a la hija de José Luis Rodríguez como se sentía al ser una superhéroe latina que representa a los latinos; a lo que Génesis Rodríguez respondió: “Para mí siempre ha sido un sueño ser una superheroína, yo no lo veía posible, y especialmente, cuando estaba audicionando para este papel, yo decía: “no me van a contratar porque ya hay un latino en el programa”… Es que cuando contratan un latino, no contratan a dos latinos en el mismo programa". Además la hija de "El Puma" agregó: "Para mí es sumamente importante que los latinos se vean identificados y se sientan y puedan soñar con ser superhéroes también…”.

Imagen: Instagram Génesis Rodríguez

Además Génesis Rodríguez no perdió oportunidad para mencionar a su "El Puma". “Mi papi, él es mi superhéroe, lo que él me ha mostrado, el querer vivir, la voluntad, el poder mental de poder pasar lo que el pasó y lo hizo con tanto coraje, tanta fuerza, tanta fe… No es fácil lo que él pasó, pero él nunca dudó de sí mismo, de Dios, creo que fue lo más impresionante que yo he visto en mi vida, me mostró mucho, me enseñó mucho de lo que es las fuerzas y las ganas” aseguró la hija de José Luis Rodríguez.