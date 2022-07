La difícil decisión que debió tomar Ben Affleck antes de casarse con Jennifer Lopez

La actriz, cantautora, bailarina y productora Jennifer Lopez, últimamente ha acaparado todas las miradas a causa de su relación con Ben Affleck, aunque al parecer podría haber algunos baches en el camino. La también diseñadora y empresaria estadounidense, obtuvo su primer papel como protagonista en la película “Selena”, con el que en ganó más un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”. También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica “Anaconda” en 1997 y al año siguiente, con la película “Out of Sight” logró cobrar dos millones de dólares. En 1999, debutó como cantante con su sencillo “If You Had My Love” que fue número uno en “Billboard Hot 100” y con su álbum “On the 6”, gozando de gran éxito en el mercado internacional.

Ben Affleck, actor, director, productor y guionista estadounidense, comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria del cine tras protagonizar y escribir el guion de “Good Will Hunting”, película que obtuvo la aclamación crítica y le valió, entre otros premios, el Óscar al mejor guion original. El actor comenzó a ser uno de los actores más prominentes del cine hacia 1998 al protagonizar exitosas películas en taquilla como “Armageddon”, “Shakespeare in Love”, “Pearl Harbor” y “The Sum of All Fears”.

En abril de 2021, Affleck y Jennifer Lopez retomaron su relación, pero no se hizo pública hasta tres meses después. Seguidamente, la pareja se comprometió por segunda vez en abril de 2022. No obstante al parecer el actor debe tomar una gran decisión antes de casarse.

Ben Affleck ya eligió a su padrino para su boda, si bien muchos pensador que este sería Matt Damon, el actor eligió a su hermano Casey Affleck. La revista “Ok” afirma que “El mejor amigo de Ben, Matt Damon, será invitado a la boda, pero no en ningún papel oficial”.

Imagen: El País

La boda podría estarse retrasando debido a las múltiples decisiones que debido tomar la pareja como la selección de padrinos y los acuerdos de confidencialidad. La revista afirma que: “Se les pedirá a los planificadores de bodas y al personal que firmen un acuerdo de confidencialidad con una señal de hierro”. Finalmente el detalle sobre la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck que se revelará de forma tardía es en donde estará cada quien: “Matt y otros invitados no sabrán a dónde van hasta unos días antes de la boda”, afirmó la revista; ya que de esta forma no habrá posibilidad alguna de filtrar las intimidades de los artistas.