Brad Pitt asegura tener una rara enfermedad aunque nadie le cree

Brad Pitt, actor, modelo y productor de cine de origen estadounidense, asegura tener una rara condición de ceguera. El actor ha sido nominado cuatro veces a los Premios Óscar y dos veces Premios Globo de Oro. El artista comenzó su carrera como actor al aparecer como invitado en programas de televisión y posteriormente, obtuvo reconocimiento de la prensa con la interpretación del cowboy autoestopista que seduce al personaje de Geena Davis en la película “Thelma & Louise” de 1991.

Recientemente, el ex esposo de Angelina Jolie ha asegurado que sufre de prosopagnosia, un raro trastorno de “ceguera facial”, pero “Nadie le cree”. El reconocido actor de 58 años, dijo en su artículo de portada de “GQ” de agosto de 2022 que quiere “Conocer a otra” persona que también experimente la afección.

No obstante, Brad Pitt no ha sido diagnosticado formalmente. La estrella de Hollywood habló por primera vez sobre sus sospechas de que tiene prosopagnosia en 2013. “Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto”, confesó el ex esposo de Angelina Jolie a Esquire en ese momento. “De vez en cuando, alguien me da contexto y digo, 'Gracias por ayudarme'”, declaró..

Aunque Brad Pitt intentó "Hacer frente" a sus luchas en un momento, dijo que solo "Enojó a más personas". El actor explicó: “Obtienes esta cosa, como, 'Estás siendo egoísta. Estás siendo engreído'”.

Imagen: El Universo

Es así que el ex esposo de Angelina Jolie se preocupa por parecer "Remoto... distante, inaccesible [y] ensimismado" mientras lucha por reconocer rostros, según el artículo de 2022. Brad Pitt La le dijo al medio que los rasgos faciales son "Un misterio" y explicó: "No puedo captar una cara y, sin embargo, vengo de un punto de vista de diseño/estética. Voy a probarlo. … Por eso me quedo en casa”.