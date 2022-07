Tres flores de jardín que podrían arruinarse según la luz de tu balcón

Por más que resulte difícil de creer, hay plantas que no se llevan muy bien con la exposición directa a la luz solar. A continuación, mencionamos 3 ejemplos de flores que no son aptas para balcon es luminosos y te contamos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Las begonias pueden florecer durante gran parte del año siempre y cuando se las mantenga alejadas de la exposición directa a la luz

Plantas para balcones: 3 flores que es mejor evitar

1. Hortensia

Al tratarse de espacios que por lo general se caracterizan por sus dimensiones limitadas, la decoración de balcones suele requerir de una atención más que especial.



Optar por plantas coloridas es una de las opciones más recurrentes, debido a la vitalidad y a la sensación de alegría que aportan a estos espacios exteriores. En línea con esto, hay que decir que las hortensias se destacan por su presencia y por la belleza que ofrecen.



Sin embargo, se trata de una elección que puede resultar contraproducente en balcones bien iluminados por la luz solar. Esto se debe a que las hortensias son plantas que se llevan mejor con las zonas de sombras.



Además, es un ejemplar que, para su supervivencia, requiere de óptimas condiciones de humedad. Dicho de otra manera, es muy difícil que pueda crecer con éxito en un ambiente seco y bien iluminado.



2. Azalea

Para aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo de las plantas, la azalea es uno de los ejemplares que se recomienda evitar. Si bien su atractivo justifica que sea una de las más elegidas para los jardines, sus condiciones de cultivo son exigentes y los resultados suelen costar demasiado.



En primer lugar, se destaca el hecho de que pueden vivir en las sombras, pero necesitan de luminosidad indirecta. Por otra parte, se sabe que crecen y viven con éxito cuando están cerca o debajo de árboles, algo que, de más está decir, es prácticamente imposible de lograr en un balcón.



3. Begonia

Otra de las plantas cuya belleza se presenta a la par de las difíciles condiciones de cultivo. El hecho de que sean ideales para interiores deja en evidencia que en los casos de balcones pueden implicar grandes complicaciones.





Coloridas y alegres, las solar y protegidas del frío. En línea con esto, tampoco toleran el viento, otro aspecto que resulta desfavorable en el balcón.



En cuanto a las exigencias, necesitan de estar en ambientes húmedos y de recibir un riego constante, siempre evitando los encharcamientos y la falta de drenaje.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que estas flores no son propicias para tener en balcones bien iluminados?