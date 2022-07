Brad Pitt no parece haber sido una persona que haya tenido problemas de sobrepeso. De hecho, su historia como actor está más ligada a la imagen de un ícono sexual y de la moda. Un hombre seductor, con un carisma particular que atrae a todo tipo de públicos, con la prestancia justa y el look indicado en el momento preciso. Su vida profesional fue modelada por el poderoso lente de la cámara, que lo ha mostrado en distintos planos, secuencias y etapas, con pelo largo, corto, barba, bigote, de traje o estilo deportivo. Pero tiene una debilidad que siempre lo expuso: comidas con gran carga de calorías.

A ver, a quién no le gusta un buen plato de milanesas, o una hamburguesa doble, o un omelette. Pero claro, lo cierto es que lo más conveniente es llevar una dieta equilibrada, más si el lucimiento del cuerpo es parte indispensable del trabajo. Bueno, Brad Pitt ha confesado que una de sus máximas debilidades son las comidas con exceso de grasas.

Los nachos, una de las comidas que más tientan a Brad Pitt

Estas son las comidas que siempre obsesionaron a Brad Pitt

Brad Pitt se sinceró y declaró que su debilidad son la comida chatarra y las pizzas. Incluso sus momentos favoritos durante las grabaciones de las películas es el receso para el lunch, en el que los productores suelen reservarle sus platos favoritos. ¿Cuáles? Hamburguesas, panchos, pizzas, y tocino, mucho tocino. Pero una de las delicias por las que muere son los nachos mexicanos. Puede comerlos en cualquier momento del día. Incluso sus asistentes deben llevarle una vianda con varios de estos bocados cuando el rodaje se vuelve maratónico.

Brad Pitt muere por las hamburguesas durante los rodajes

El exesposo de Angelina Jolie reconoció así que comer es uno de los placeres a los que difícilmente puede negarse. En consecuencia, mientras está trabajando siempre es fundamental tener un espacio para alimentarse. Otros platillos favoritos del actor son los smoothies (licuados) y el caviar. Pero su debilidad es la comida chatarra y la ingiere cotidianamente.