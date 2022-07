La dolorosa historia detrás de la única canción que Luis Miguel no se atreve a cantar

Algo bastante desconocido sobre Luis Miguel, es que el cantante y productor musical parece tener una gran debilidad que lo lleva a las lágrimas, y esta sería una canción. El cantante es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, entre los que se incluyen funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la "Explosión latina" en la década de 1990. Varios han sido los misterios que han rodeado al artista, muchos de estos fueron develados en la serie original de Netflix que trata sobre su vida, como es el caso de su relación con su difunto padre, Luisito Rey; sin embargo hay dolores y misterios que aún "El Sol de México" no ha podido conciliar.

A pesar de cantar solo en español, el productor continuó siendo el artista latino más vendido durante los ´90, y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado mundial. Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes. El artista es el cantante más joven en recibir un Grammy, con 14 años de edad y también el artista Latino más joven en recibir una estrella en el paseo de Hollywood con 26 años. Sin dudas gran parte de su éxito se debe a sus padres, el cantautor español Luisito Rey y la italiana Marcela Basteri.

Tal parece que Luis Miguel tiene sus propias debilidades y una de ellas sería la canción "Yo sé que volverás", canción que no canta en vivo para no quebrarse emocionalmente. Esto se debe a que la historia de la canción está dedicada a su madre, Marcela Basteri. La desaparición de Marcela siempre h sido un verdadero misterio, aunque hay quienes apuntan a Luisito Rey como el culpable, indicando incluso que él se llevo el secreto de lo que sucedió con Basteri a la tumba.

Dicha canción pertenece al disco “Segundo Romance”, publicado en 1994 y los autores son Luis Pérez Sabido y Armando Manzanero. Esta canción llega a lo profundo del corazón de Luis Miguel debido a su letra: “Yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido. La cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido…Yo sé que volverás muy vigilante, aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante si no supiera cuanto me has querido”.

Imagen: Twitter

El hijo de Luisito Rey no puede contenerse ante esta canción debido a que está inspirada en su madre. Es por ello Luis Miguel evita continuamente el cantar la canción ante público durante sus shows; pues el recuerdo de los años de su infancia que vivió junto a Marcela Basteri, su madre, puede más que él y le hace inviable mantener la compostura.