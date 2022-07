Cuidado: el enorme error que se comete al limpiar con vinagre toda la casa

Existe una gran cantidad de remedios tradicionales que pueden ser muy efectivos para limpiar el hogar, prendas y objetos particulares. El bicarbonato de sodio, el limón y el vinagre blanco son prueba de ello. Se los puede usar para sacar manchas de la ropa, limpiar desagües, dejar impecables los cristales y mucho más. Sin embargo, no siempre son la solución definitiva para todo tipo de limpieza. Es más, en ocasiones pueden llegar a empeorar las cosas.

Si hablamos particularmente del vinagre blanco, se trata de un destilado elaborado a partir de la fermentación del alcohol puro de caña de azúcar, maíz o malta. Para la limpieza, tiene excelentes propiedades desengrasantes y antiolor, además de ser un producto realmente económico. A pesar de ser un gran agente de limpieza, no se debe cometer el error de utilizarlo para todo. Aquí te contamos en qué ocasiones debes evitar el uso de vinagre blanco.

Errores al usar vinagre blanco al limpiar

Suelos de piedra:

Si bien se recomienda utilizar vinagre para limpiar las baldosas de cerámica, terracota o gres, este también es el enemigo de materiales como el mármol, el granito y la piedra natural en general. Según el Diario de Mallorca, “los suelos o las encimeras de estos materiales podrían corroerse y dañarse con el vinagre u otros productos ácidos. Por lo tanto, al lavar los suelos de piedra natural es esencial emplear detergentes neutros, es decir, con un pH de 7”.

Electrodomésticos:

Es popular la idea de que limpiar los electrodomésticos con vinagre blanco es buena, aunque, en realidad, lo que se hace es deteriorarlo y puede producir alteraciones en el mecanismo.

Vajilla:

Se suele recomendar el uso de vinagre para dejar los platos y vasos brillantes. Pero, al tratarse de una sustancia ácida, a largo plazo podría corroer ciertos materiales. Por ejemplo, no es buena idea lavar los cuchillos afilados con vinagre. También es el caso de las ollas y sartenes, las cuales, al utilizar vinagre, se pueden ver perjudicadas al desprender el antiadherente. Por otro lado, “el hierro tampoco suele reaccionar bien al ácido del vinagre blanco, y lo más común es que se produzcan manchas de óxido en las sartenes y ollas”, aclaran desde El Mueble.

Madera:

Si cuentas con un parquet en casa, no recurras al vinagre para limpiarlo. Este ingrediente es muy perjudicial para la madera, ya que produce manchas y pérdidas de color en los suelos de parquet. No obstante, al tratarse de muebles de madera, no ocurre lo mismo. Al contrario, es perfecto para eliminar la suciedad y posibles manchas.