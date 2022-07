Shiloh Jolie Pitt es una de las adolescentes del momento. No solo por ser hija de la que fuera la pareja más taquillera de Hollywood; Angelina Jolie y Brad Pitt, sino porque la joven luce una personalidad y carisma muy marcados que le dan una luz muy propia, alejada del brillo de sus padres. Y ella se encarga de resaltar su relieve en cada una de sus apariciones públicas ya sea en el escenario donde practica baile o en los paseos junto a su familia o amigos en los que muestra un look muy particular.

Shiloh Jolie Pitt sorprendió a edad muy temprana a sus progenitores cuando planteó dudas sobre su identidad de género marcada por su sexo biológico y empezó a vestirse y peinarse como niño. Mientras sus hermanas lucían vestidos de fiesta y se mostraban con estilos de su madre, ella optaba por ponerse trajes como su padre e incluso se peinaba como él

Es recordado, porque así lo contaron públicamente tanto Brad Pitt como Angelina Jolie, que cuando tenía 12 años Shiloh Jolie Pitt pidió que la llamaran "John". “Ella solo quiere llamarse John. John o Peter. Entonces es una cosa de Peter Pan. Así que tenemos que llamarla John”, había declarado Angelina.

Angelina Jolie y Brad Pitt no acordaron sobre la terapia hormonal de Shiloh Jolie Pitt

Shiloh Jolie Pitt empezó a explorar su identidad de género a los 3 años, según Angelina Jolie

Pero las diferencias entre Brad Pitt y Angelina Jolie surgieron cuando la adolescente creció y fue más allá con sus planteos al pedir iniciar una terapia hormonal en el Centro de Cirugía Younique de Santa Mónica, California, en el que le proveen hormonas masculinas. Brad Pitt no creía que Shiloh estuviera en condiciones de recibir este procedimiento siendo tan joven. Pero Angelina Jolie la apoyó y comenzó la terapia para cambiar de género en abril de 2019.

Por ese entonces, Angelina reveló a que Shiloh Jolie Pitt venía explorando su género desde los 3 años. "Quiere ser un niño. Así que le cortamos su cabello. Le gusta usar ropa de niño y cree que es uno de sus hermanos. Ella, como todos mis hijos, tiene libertad para decidir lo que quiera ser".

Shiloh Jolie Pitt a los 16 años ya muestra una estética más femenina

Sin embargo, ya con 16 años recién cumplidos Shiloh sorprendió a la prensa con su estilo más femenino. Esto fue cuando acompañó a Angelina y su hermana Zahara de compras por Los Ángeles en la última semana.