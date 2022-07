Si aún no viste el volumen 2 del final de la temporada 4 de Stranger Things de Netflix, te advertimos que quizás contemos detalles que preferirías descubrir por tu cuenta. Si aún así querés continuar, entonces vamos con cuidado porque tampoco la idea es develar todo el final sino centrarnos en una escena que realmente estuvo a la altura de un final que transmite electricidad, drama y emoción en proporciones parecidas

El contexto de la historia de Stranger Things transcurrre en la década de los 80. Por esto, la serie que atrapa a distintas generaciones moviliza la fibra emotiva en aquellos que transcurrieron parte de su infancia y adolescencia en esos años, con señales y estímulos claros que logran un guiño cómplice hacia y desde la audiencia. Y en el cierre de la temporada 4 de la saga, los hermanos Duffer (creadores de la ficción) prepararon una secuencia que funcionó como un tributo a una de las bandas metaleras más populares: Metallica.

“Chrissy, esto es para ti”. uD83EuDD18uD83DuDE2D pic.twitter.com/50qOe6Ttk6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 4, 2022

La reacción de Metallica al homenaje de Stranger Things

El solo de guitarra de Eddie

Luego de haber recuperado e impulsado en el mercado musical actual un hit de los 80, como es “Running Up That Hill” de Kate Bush, tema que salva a Max de caer en las garras de Vecna, en el episodio final de la temporada 4 de Stranger Things es momento de homenajear a Metallica y su icónico album "Master of Puppets", lanzado en 1986.

La secuencia muestra un plan de distracción ideado por Eddie (Joseph Quinn) y Dustin (Gaten Matarazzo) para que los murciélagos que acechan en la casa de Vecna, dejen el lugar y así les quede el camino despejado a Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke), quienes tratarán de matar al dueño de todos los males de Hawkins.

Nora Felder, supervisora musical de Stranger Things, señaló que los hermanos Duffer fueron quienes sumaron la canción al guion durante la etapa de pre-producción: “Fue otro de esos momentos de ‘tiene que ser esta canción’. Se anticipó que esta parte de la historia tendría una escena fundamental y particularmente espeluznante en la que Eddie heroicamente se mantuvo firme en la pelea de su vida. Creo que los Duffer sintieron que tocar ‘Master of Puppets’ a lo largo de la escena extendida era la elección clara".

En tanto en la banda Metallica deben estar más que satisfechos con el tributo. Incluso el líder de Metallica, James Hetfield, aseguró que la canción, perteneciente al álbum homónimo de Metallica de 1986, es prodigiosamente considerada como uno de los clásicos de todos los tiempos de la banda.