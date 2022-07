El error más frecuente a la hora de mantener plantas en el balcón

Ya te contamos todo lo que hay que saber para decorar balcon es con macetas a bajo costo. En esta oportunidad, te decimos cuáles son los errores más frecuentes que se dan a la hora de mantener las plantas y compartimos las claves para evitarlos. No te pierdas los detalles.

Lo ideal para los balcones es tener plantas de pequeño y mediano tamaño - Fuente: treehouse.co

Plantas: la clave para mantenerlas de forma exitosa

Es cierto que este consejo no solo se aplica a las plantas que se ubican en un balcón, sino que sirve para las de todos los espacios, ya sean interiores o exteriores como jardines amplios.



Algo fundamental a tener en cuenta cuando se trata del mantenimiento de las plantas consiste en que no todas son iguales, por lo que requieren de tratos personalizados.



Uno de los errores más frecuentes radica en regar a todas las plantas por igual, cuando lo cierto es que estas no necesitan de la misma cantidad de agua ni de la misma frecuencia de riego.



Por esto mismo, es fundamental asesorarse acerca de las características de cada una y actuar en consecuencia, es decir, teniendo en cuenta las mismas a la hora de brindarles agua y otros cuidados.



Otros errores comunes en materia de plantas de balcón

Si hay algo por lo que se caracteriza un balcón, esto por lo general pasa por el poco espacio del que dispone. A la hora de decorarlo o llenarlo de plantas, una de las equivocaciones más frecuentes pasa por no tener en cuenta las dimensiones del mismo.



Hay plantas que crecen mucho y necesitan su espacio. Otras, en cambio, suelen mantener su tamaño reducido y resultan ideales para los balcones.



En línea con esto, no hay que descuidar la variable de las macetas. En otras palabras, para que crezcan y se mantengan saludables, las plantas deben contar con el espacio suficiente para sus raíces.



Para finalizar, otra de las claves pasa por prestar importancia a los cambios de clima, en especial a los calores y los fríos extremos, los cuales pueden ser perjudiciales para las plantas.



Esto no solo se da en las hojas, las ramas y las flores. En un balcón con piso de cerámicas, por ejemplo, una constante exposición solar durante el verano puede hacer que la temperatura de la superficie reseque y lastime las raíces de las plantas.



Para esto, una opción a tener en cuenta pasa por tener macetas apropiadas y también por evitar que haya contacto directo entre las bases de estas y el piso.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de estos errores que se presentan en materia de cuidado de plantas?