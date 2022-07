El día que Halle Berry se rompió el brazo en una escena con Robert Downey Jr.

La actriz Halle Berry se rompió el brazo mientras filmaba, junto a Robert Downey Jr., una escena de acción en la película de suspenso Gothika, realizada en Canadá. Por ese motivo, tuvo que suspenderse momentáneamente y terminó todo mal entre ellos.

Cómo se accidentó Halle Berry en Ghotika

Fueron los productores quienes decidieron cancelar el rodaje durante una semana en el momento del accidente. Vale recordar que Halle Berry interpretaba a una psicóloga criminalista y, aunque no fue tan grave lo que sucedió, tuvo más de una semana para recuperarse.

"No era una escena peligrosa, era una de las típicas escenas de una película de acción" señaló un portavoz de los estudios Warner Brothers. Sin embargo, la actriz se enojó mucho con Robert Downey Jr. porque estaba todo previsto para que la sostuviera y no lo hizo.

"Su brazo no se torció para el lado que se suponía", agregaron desde el comunicado. En ese mismo momento del accidente, la actriz fue ingresada a un hospital de Montreal, donde los médicos inmediatamente descubrieron que tenía roto el cúbito, una parte del hueso que va desde la muñeca hasta el codo.

Luego de que le enyesaron el brazo derecho, la actriz se marchó y se esperó que recién pudieran continuar con el rodaje a la semana. Mientras, las versiones eran que su enojo, no cesaba. Por su parte, los productores de la película, Robert Zemeckis y Joel Silver, modificaron todos los planes de la filmación de Gothika, la historia de fantasmas contemporánea que estuvo también protagonizada por Robert Downey Jr. y Penélope Cruz, entre otros.

Halle Berry indignada con Robert Downey Jr. por romperle el brazo

Según la propia actriz, el actor Robert Downey Jr. nunca se disculpó lo suficiente tras el accidente. Por ello, corrió durante mucho tiempo la versión de que lo evitaba en Hollywood: "Halle sigue odiando a Robert. No lo vio demasiado arrepentido. Él ni siquiera le envió flores. Si ella lo ve por la ciudad, no le habla", confirmó una fuente cercana a Halle Berry.

La escena en la que Halle Berry se rompió el brazo - Fuente: Univision

Vale recordar que, en varias ocasiones en las que se habló sobre este accidente, que le hizo perder semanas de trabajo, la actriz habría insinuado que el causante habría sido solo por falta de cuidado de parte de su compañero: "No es que yo intentase caer desde una altura de 15 metros y cayera en una mala postura o cometiera alguna tontería. Estaba rodando una escena con Robert, él me agarró del brazo como no debía y se me rompió".

Por su parte, Robert también admitió que él fue el único culpable y se hizo responsable públicamente: "Fue un accidente. Lamento que ella siga molesta. Hice todo lo que estuvo en mi mano para asumir mi parte de culpa. Le deseo lo mejor".