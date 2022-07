Por qué Bruce Willis casi se queda sordo en Duro de matar

Bruce Willis tenía algo muy en claro en su vida: quería ser actor a toda costa. En sus comienzos tuvo varias oportunidades, las cuales abrazó todas. Pero fue recién con “Duro de matar” que logró instalarse como una estrella de Hollywood y una de las estrellas más solicitadas de los años noventas.

Pero, no todo lo que brilla es oro, pues así como “Duro de matar” le trajo fama, reconocimiento y dinero, también lo dejó con graves secuelas de audición irreversibles.

Bruce Willis casi pierde por completo la audición

Los sets de grabación de “Duro de matar” resultaban bastante peligrosos, pues había armas de fuego, grandes explosiones y muchos movimientos. Pero todo eso hay que exagerarlo aún más para que a través de la pantalla se vea “como de película” es por eso que muchas veces los directores recurren a sonidos para exagerar el volumen, sobre todo cuando se usan armas de fuego y se quiere destacar los disparos.

Ciertos rumores indicaron que el director John McTiernan usó ruidos de apoyo extra fuertes en las armas de “Duro de matar” para producir un sonido más realista y dramático. Esta fue una buena decisión para escenas que tuvieron lugar en habitaciones abiertas o al aire libre, pero no tan buena en espacios reducidos. Esto lo descubrió tiempo después Bruce Willis cuando notó que sus oídos habían sido dañados.

En una entrevista el actor reveló que "sufre dos tercios de pérdida auditiva parcial en su oído izquierdo". Él relaciona directamente la pérdida de audición con "un accidente en la primera película de “Duro de matar”. Sobre todo hay una escena en particular que el actor recuerda, y es cuando se encuentra debajo de una mesa disparando. Esos ruidos tan fuertes al lado de su oreja tuvieron efectos irreversibles que casi lo dejan totalmente sordo.

Bruce Willis se ganó su lugar en una industria dominada por Stallone y Schwarzenegger

Lo que no se sabe son las razones por las que se tomaron estas decisiones y no se tuvieron los cuidados necesarios. Nunca se habló sobre si fue una imprudencia del director, falta de conocimiento de la producción o mero capricho del actor en no usar tapones.

Casi todas las explosiones fueron reales

Las secuencias de acción en “Duro de matar” se sienten reales… porque son reales. “La única escena que se filmó en miniatura es la parte superior del edificio”, confesó el director de fotografía Jan De Bont. “Obviamente, no pudimos volar la parte superior del edificio. Pero muchos otros en el edificio son en realidad explosiones reales”. Quizás este detalle es el que hizo que la película resultara tan atrapante para todo el público.