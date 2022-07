¿Qué es de la vida de las integrantes de la banda t.A.T.u.?

La banda formada en Moscú en 1999 fue uno de los grupos más famosos que se destacó por sus grandes polémicas. A más de 10 años de su desintegración, precisamente en 2011, Lena Katina y Julia Vólkova, las integrantes de t.A.T.u., anunciaron que podría existir un reencuentro musical para 2022. ¿Será un hecho?

Lena Katina y Julia Vólkova, las integrantes de la banda rusa t.A.T.u, anunciaron un posible reencuentro musical para este 2022. Aunque esto no significaría que vuelvan a giras, muchos de sus seguidores recordaron cómo fue su paso en el mundo musical y cómo fue su polémico dueto que ganó popularidad gracias a los besos que se daban en el escenario.

Vale recordar, que tiempo después, ellas mismas salieron a asegurar que nunca fueron pareja y que todo se trataba de un truco de marketing pensado por el psicólogo Iván Shapovalov.

Estas chicas revolucionaron todo haciendo sonar por lo alto, canciones muy populares como "All the things she said" y "Not gonna get us". Tras 6 discos de estudio, lanzados en inglés y ruso, consiguieron una carrera que duró cerca de 12 años.

El álbum debut lo editaron en 2001. Se llamó 200 Po Vstrechnoy. Aunque, tras los crecientes rumores sobre su cómo llevaban su orientación sexual y el hecho de que el público se sintió engañado, decidieron terminar y seguir cada una su propio camino.

Qué fue de la vida de las integrantes de la banda t.A.T.u.

Habiendo pasado tantos años, muchos se preguntan qué fue de sus vidas y a qué se dedican las integrantes de t.A.T.u.

Desde que el grupo pop terminó, ambas de alguna manera, siguieron ligadas al mundo del espectáculo. Al mismo tiempo, desarrollaron su etapa personal como madres. De la misma manera, han tenido un evidente cambio físico y eso naturalmente las ha marcado en su presente.

Por su parte, la joven Lena Katina actualmente tiene 37 años, se casó, se divorció y tuvo un hijo. Cambió su lugar de residencia y se fue a Los Ángeles para seguir con su carrera como solista. La cantante llegó a colaborar con la agrupación mexicana Belanova en 2011 gracias al tema Tic-Toc.

En la misma línea, también ha contribuido con algunas causas de caridad. Compartió su canción Keep on Breathing, apoyando a los niños afectados por el tsunami que azotó Japón en 2011. Otras de sus participaciones fueron en la campaña de 2008 ‘Eyes To Eyes. Women Against AIDS’ y en el evento del Día Mundial de la Tuberculosis.

Por otro lado, Julia Vólkova, también tiene 37 años y en el año 2004, antes de que se desintegrara la banda t.A.T.u., se embarazó de su primer hijo y hoy ya es madre de dos. Su carrera musical la puso en pausa luego de que le detectaron cáncer en la tiroides en 2012.

Fue sometida a una operación que le afectó el nervio vocal y, por ello, perdió la voz. Vale recordar que uno de sus sencillos más recordados fue All because of you. Las integrantes de la banda t.A.T.u.

Su vida se encuentra retratada constantemente en sus redes sociales, esencialmente en su Instagram. Muy comprometida con su hogar y la educación de sus hijos, también tuvo una breve participación en la política cuando se presentó como candidata para entrar al parlamento ruso en el partido Rusia Unida, aunque, perdió en las elecciones primarias.

En aquellos tiempos donde la banda t.A.T.u. estaba en pleno auge y en medio de censuras, lesbianismo, traición o farsa, ambas integrantes mantuvieron una buena relación y hasta se asegura que querrían volver a mostrarse juntas muy pronto. ¿Te gustaría?