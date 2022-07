Dónde actuó Michael J. Fox luego de Volver al futuro

Una vida entre el éxito y la lucha contra la enfermedad de Parkinson. Así pasaron los años para Michael J. Fox luego de Volver al futuro. No caben dudas de que la trilogía en la que protagonizó a Marty McFly le dio fama para siempre. Pero después, con valentía y mucho coraje, siguió actuando.

Todo el éxito que Michael J. Fox consiguió luego de la película Volver al futuro lo hizo millonario antes de los 29 años. Precisamente, la fatídica edad que tenía cuando le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.

El actor actualmente tiene 61 años y se ha convertido en un ejemplo de lucha y coraje. Hoy está retirado de la actuación y vive junto a su esposa, Tracy Pollan, el amor de su vida.

Para una entrevista reciente, declaró: “Me lo estoy pasando muy bien. La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia. Me encanta estar con Tracy. Ella realmente me ayuda a superar todo. Me encanta no hacer muchas cosas inútiles que solía hacer, porque no tengo la energía ni el tiempo”.

En el año 1990 llevaba 3 años de casado y su primer hijo todavía no había cumplido los 2 años. Fue en ese momento que una mañana se despertó notando que el dedo meñique de su mano izquierda le temblaba. Al año le diagnosticaron Parkinson de aparición temprana: “Fue como si un camión te pasara encima”.

Lo hizo público recién 7 años después, cuando su vida cambió para siempre. En ese momento, recuerda que los médicos le dijeron que tendría suerte si 10 años después seguía actuando. Y así fue. Luego de Volver al futuro, Michael J. Fox siguió actuando.

Michael J. Fox luego de Volver al futuro

La vida continuó para el actor canadiense. Incluso, nunca se rindió. Durante los siguientes 30 años siguió actuando, aunque en papeles mucho menores y en series de televisión como: Boston Legal, The good wife, The good fight y Scrubs, entre otras.

Asimismo, las películas donde apareció después de Volver al futuro fueron: Luces de una gran ciudad en 1988, Doc Hollywood en 1991, Muertos de miedo en 1996, Colegas a la fuerza en 1991, Travesuras de un lobo adolescente en 1985 y más, que compartimos en el video con un top de las 10 mejores.

Tras su esfuerzo y coraje, finalmente anunció que se retiraba definitivamente a fines del 2000 porque había perdido la memoria a corto plazo y era motivo suficiente para no poder memorizar los guiones. A pesar de que, tanto su deterioro físico como cognitivo, le impiden disfrutar de sus grandes aficiones, el actor ha sabido canalizar todo su talento y ahora se dedica a escribir.

Su cuarto libro fue la biografía No Time Like The Future. Allí relató todos los retos a los que se ha enfrentado a causa del Parkinson. Rápidamente, se ha convertido en un éxito de ventas. Michael J. Fox y su cuarto libro

Michael J. Fox es un hombre sensible que se ha volcado con los más desfavorecidos desde que le diagnosticaron la enfermedad. Por ello, se dedica a recaudar fondos para la investigación de una cura para la Michael J. Fox Foundation, donde ya ha invertido alrededor de 900 millones de dólares en diferentes proyectos.

¿Cuál de todos sus papeles te ha gustado más? Cuéntanos.