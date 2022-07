Cómo es la relación entre Alba Flores y Úrsula Corberó fuera de las cámaras

Ambas fueron de los grandes papeles de 'La casa de papel'. Se trata de Tokio y Nairobi, los dos personajes femeninos claves en el desarrollo de la serie que se convirtieron en imprescindibles dentro de todos los planes de la banda de atracadores. Úrsula Corberó y Alba Flores han sido grandes compañeras en la ficción, pero fuera de las cámaras, así es su relación.

Antes de hablar de la relación fuera de las cámaras, Úrsula Corberó y Alba Flores han encendido, en más de una oportunidad, la red social Instagram.

La última vez que demostraron cuánto se divirtieron juntas, fue con un beso. Las actrices y compañeras en la serie 'La casa de papel' celebraron el estreno de la segunda temporada con un divertido vídeo que terminó en un beso que dio mucho que hablar.

Se ve que les simpatizaba usar un filtro en especial, de esos que hay en las redes sociales como Instagram o Snapchat. Mientras Alba Flores le preguntaba a Úrsula Corberó si la había echado de menos, le reclama un beso que ésta no duda en dárselo inmediatamente.

Con ese sencillo y corto video, Tokyo y Nairobi, tal como se llamaban sus personajes en la ficción, revolucionaron Instagram. El beso logró más de 300.000 'me gusta' y 9.000 comentarios.

Alba Flores y Úrsula Corberó fuera de las cámaras

La relación de Alba Flores y Úrsula Corberó fuera de las cámaras

Alba Flores y Úrsula Corberó fueron las encargadas de darle vida a Tokio y Nairobi en la serie original de Atresmedia. Las jóvenes actrices han vivido y compartido grandes momentos juntas a lo largo de estos años gracias a la ficción. Sin embargo, el trabajo que las unió llegó su fin y fue la propia Corberó que compartió una foto junto a su compañera que nadie se imaginaría ver.

Ante la intriga de cómo es su relación fuera de las cámaras, con solo una imagen se pudo ver que la intérprete echa mucho de menos la vida junto a su compañera de andanzas. Además de los buenos momentos que compartieron, ahora lo siguen haciendo fuera de las cámaras.

A través del Instagram de Úrsula, se las vio en dos fotos muy unidas y sonriendo con una cabrita de por medio y en la descripción decía: “El 2019 era hermoso ????”.

Ese y otros momentos más, las unen a estas dos grandes artistas fuera de las cámaras. Sin embargo, aunque mantienen una excelente relación y se han dicho públicamente cuánto se quieren, nadie asegura que sean amigas.

Cada una por su lado ha seguido adelante con su vida y sus proyectos. Por su parte, Alba Flores usa mucho menos su Instagram, aunque también compartió en una oportunidad, un video donde se las ve a ambas divirtiéndose en medio de muchas horas de rodaje.

Usando los filtros divertidos de la plataforma, escribió: “Segunda parte de #LaCasaDepapel disponible a partir de hoy en #Netflix para el mundo entero. ( #MoneyHeist 2ND season Available Now on Netflix ) Y estás éramos @ursulolita y yo mientras rodábamos y robábamos. Surrealismo daliniano, regado con snapchat y muchas horas de rodaje encima. Locura”.

¿Te gustaría volver a verlas trabajando juntas?