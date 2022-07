Cuántos años tenía Ryan Gosling cuando protagonizó The Notebook

Ryan Gosling venía intentando abrirse paso en el mundo de la actuación desde que era muy pequeño. Sus primeros pasos fueron en el “The Mickey Mouse Club” de Disney Channel, después participó en algunas películas y series canadienses, e incluso se sumergió en el mundo del cine independiente. Iba dando pasos pequeños pero seguros, hasta que llegó su gran oportunidad en la película The Notebook .

El director, Nick Cassavetes, eligió a Ryan Gosling como Noah porque no quería un actor únicamente atractivo. De hecho, cuando lo llamó para darle la noticia de que había obtenido el papel y le dijo: "Quiero que interpretes este papel porque no eres como los otros jóvenes actores de Hollywood. No eres guapo, no eres genial, solo eres un tipo normal que parece un poco loco".

¿Cuántos años tenían en la vida real los protagonistas de “The notebook”?

Las escenas de “The notebook”, filmadas principalmente en locaciones de Carolina del Sur y en las afueras de Montreal, Quebec, se rodaron a principios de 2003 cuando Rachel McAdams tenía 24 años. Nacida el 17 de noviembre de 1978 en London, Ontario, Canadá, cumplió 25 años a fines de ese año.

Por su parte, Ryan Gosling, quien interpretó al pobre trabajador del aserradero Noah Calhoun, cumplió 23 años el 12 de noviembre de 2003. Nacido el 12 de noviembre de 1980 en la misma ciudad que Rachel, tenía 22 años durante el rodaje de la película. Los dos actores eran muy jóvenes y tenían hambre de éxito, pero había un gran problema: no se llevaban bien. Era tan mala su relación que incluso Ryan Gosling llegó a pedirle al director que sacara a Rachel McAdams del set y la reemplazara.

Ryan Gosling se lució en "The Notebook".

"Realmente no se llevaban bien un día en el set", dijo Nick Cassavetes durante una entrevista. "Ryan vino a mí... está haciendo una escena con Rachel y me dice: '¿La sacarías de aquí y traerías a otra actriz para que lea conmigo fuera de cámara? No puedo. No puedo hacerlo con ella. Simplemente no obtengo nada de esto'".

Irónicamente, esa mala onda que había entre los dos se fue mutando a lo largo de las grabaciones y finalmente terminaron enamorados y saliendo durante un par de años. Claramente Cassavetes no fue un visionario sobre el futuro de Ryan Gosling en el mundo de las películas, pues se ha convertido en uno de los galanes más codiciados de Hollywood.