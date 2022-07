La joven Kristen Stewart acaba de cumplir 32 años. Dentro de la industria de Hollywood viene trabajando hace años y ahora se está preparando para dirigir un proyecto propio basado en hechos reales. No obstante, recordamos cuántos años tenía en la cinta La Habitación del Pánico.

Kristen Stewart: Joven talentosa

Kristen Stewart ganó mucha notoriedad en el año 2002 por su trabajo en La Habitación del Pánico. De la mano del talentoso cineasta David Fincher, desde entonces, la actriz tuvo un meteórico ascenso en su carrera con premios y hasta una nominación a un Oscar y un Globo de Oro.

Asimismo, está de más decir que su papel como Bella Swan en la saga Crepúsculo también la puso en el centro de la escena, como también las otras películas en las que trabajó: Speak, Catch the Kid, Zathura, Snow White & the Huntsman, Camp X-Ray, Siempre Alice, Equals, Clouds of Sils Maria, entre otras; además de la reciente, Spencer, donde personificó a la eterna Lady Di.

Su carrera, sin dudas, es heterogénea y con películas para todos los gustos. En el caso particular de La Habitación del Pánico (cuyo título original en inglés es Panic Room) fue una película estadounidense de misterio y suspenso. Fue protagonizada por Jodie Foster como la madre divorciada y Kristen Stewart, que tenía el papel de su hija. Dirigida por David Fincher, en la misma actuaron varias estrellas más consagradas de la actualidad.

Cuántos años tenía Kristen Stewart en La Habitación del Pánico

La habitación del Pánico fue una película clara y evidente tanto en la narrativa como en lo argumental de parte del director. Se muestran escenas de realismo, miedos y tormentos de parte de los seres humanos cuando se ven arrastrados a tener que vivir y luchar en circunstancias amenazantes.

En el papel de Sarah, la actriz Kristen Stewart tenía en ese entonces 12 años. Entre las referencias que más se destacaron de su actuación, una fue la escena en que Sarah hacía el código morse para pedir ayuda, mientras su madre le preguntaba dónde lo había aprendido, a lo que Sarah le respondió: “Viendo Titanic” refiriéndose claramente a la famosa película.

Una escena de Kristen Stewart en La Habitación del Pánico.

También, otra de las escenas que cualquiera que vio La habitación del Pánico jamás olvidará, es cuando Sarah, mientras intentaba tranquilizarse, comenzó a recordar y a decir en voz alta los títulos de los discos de The Beatles. Inesperado y realista, la actriz, con tan poca edad, demostró su talento, que luego la llevó a lograr más éxitos.

Aunque en ‘La habitación del pánico” interpretó a la hija de Jodie Foster, ese papel en un primer momento iba a ser para Hayden Panettiere. Luego, tras el éxito, volvió a dar vida a una adolescente en el thriller ‘La casa’ en el año 2003 junto a Dennis Quaid y Sharon Stone.

Asimismo, vale destacar que la joven Kristen Stewart lleva la actuación en la sangre. Nació en una familia ligada al mundo del cine. De parte de su padre, director y productor de la Fox, y su madre, una guionista muy reconocida.