Terminator 2: ¿Qué pasó con Edward Furlong, el niño que interpretó a John Connor?

¿Te suena el nombre Edward Furlong? Si la respuesta fue no, te tenemos una pista para que lo identifiques: es el niño que interpretó a John Connor en Terminator 2, el hijo rebelde de Sarah Connor (Linda Hamilton).

La directora de casting Mali Finn descubrió a Edward Furlong cuando tenía tan solo 13 años durante su visita a la asociación Boys and Girls Clubs of America en California. Lo vio y supo que era el indicado para formar parte de la secuela de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Terminator 2 fue la gran oportunidad de su vida (y la primera). Lo instaló como un nuevo talento y la joven promesa de Hollywood. Por su interpretación ganó un MTV Movie Award e hizo un cameo en Saturday Night Live.

Edward Furlong después de Terminator 2

Tras su papel protagónico en Terminator 2, apareció en el video de la canción “Livin' on the Edge” de Aerosmith y posteriormente en “Before and After” con Meryl Streep. Más tarde vinieron “Cuestión de sangre”, “American Heart” y “American History X”, junto a muchos proyectos independientes. En el 2005 formó parte de “The Crow” y un año después se sumó a la serie policial “CSI: New York”.

A lo largo de su carrera ha participado en más de cincuenta películas y muchos proyectos paralelos, como videos musicales y apariciones públicas. Y si bien ha logrado establecerse como un gran actor, no pudo llegar a la cima debido a sus adicciones a las drogas fuertes y el alcohol. Ha entrado y salido numerosas veces de rehabilitación y ha llegado en más de una ocasión con sobredosis al hospital. A sus adicciones se le suman los problemas que ha tenido con la ley, como comportarse inapropiadamente en público, conducir sin licencia y cargos por violencia doméstica.

Edward Furlong ha dejado las drogas atrás y recuperado su vida. | Fuente: Instagram @edwardfurlongofficial

Hoy en día, con 44 años, lleva seis años sobrio y asegura que se siente mejor que nunca. “Las cosas están cambiando lentamente y solo quiero que mi vida vuelva a ser lo que era y lo que estaba haciendo en primer lugar”, confesó Edward Furlong en una reciente entrevista.

"Jodí a tanta gente cuando estaba drogado, recuperar la confianza de las personas que trabajan contigo cuando has perdido tanto con ellos es un proceso largo", agregó. Está regresando a la pantalla grande con un proyecto llamado “Charlie's Horse”, que recientemente terminó de grabar en Texas de la mano del director Brad Keller.