¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona ingeniosa

Los test de personalidad adquirieron una gran notoriedad en las redes sociales en los últimos meses. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para conocerse mejor en milésimas de segundos y los asombrosos resultados que arrojan han sorprendido a millones de personas. Por este motivo, te proponemos un nuevo reto que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo capte. No pienses demasiado y hazle caso a tu intuición, allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa!

Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Individuo: eres alguien celoso. Imaginas en tu cabeza historias que no sueles ocurrir en la realidad y eso te juega en contra en tus relaciones amorosas. No toleras sentirte rechazado. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada en algún lugar del mundo. Eres fiel, leal y muy honrado. Cumples siempre con tu palabra y nunca harías algo para dañar a otro de manera intencional.

Los test de personalidad siguen sorprendiendo en la red / istockphoto

Hoja: eres alguien que no le teme al ridículo y le da poca importancia al qué dirán. Conoces bien cómo sobresalir entre la multitud. Eres creativo, coherente en tu accionar y extremadamente ingenioso. Sobresales por ser muy extrovertido y sociable. Vives como si no existiera un mañana y huyes de los sitios en los que sientes que no puedes crecer. Amas hacer amigos nuevos y siempre tienes temas de conversación.