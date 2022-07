Así fue la dura infancia de Ryan Gosling: su mayor frustración y sus dificultades en Hollywood

Ryan Gosling, actor y músico canadiense no siempre tuvo una vida fácil, y hoy te revlam os sus srecretos. El actor tuvo atención pública en 2004 con un papel protagonista en “The Notebook”, por la que ganó cuatro Teen Choice Awards y un premio MTV Movie Award. Además, su actuación en “Half Nelson” estuvo nominada por un Premio a la Academia y su papel en “Lars and the Real Girl” estuvo nominada por el Globo de Oro. La más reciente actuación de Ryan se puede ver en “El hombre Gris”.

Desde niño, Gosling quería ser actor por lo que inició trabajando en el show televisivo infantil, “El club de Mickey Mouse”. Allí el artista conoció a otras celebridades ya que compartió pantalla con Britney Spears y Justin Timberlake. No obstante, Ryan ponía todas sus energías e la actuación dejando de lado la escuela: “Me esforzaba mucho, pero no podía recordar qué era lo que enseñaban los maestros…Me resultaba muy difícil aprender cosas que para el resto eran de lo más sencillas y por eso me llevaron a clases de educación especial” afirmó el actor de “El hombre Gris”.

Entre 1993 y 1995, Ryan Gosling creció al trabahar en proyectos como “¿Le temes a la oscuridad?”, “Las aventuras de Shirley Holmes”, “Ready or Not” y “Young Hercules”. Por esa época, el artista comenzó a salir con Sandra Bullock logrando acparar toda la atención de las cámaras. Sin embargo lo que lo lanzaría a la fama sería la película “Diario de una pasión”. Allí el actor compartió protagonismo con Rachel McAdams. No obstante su actuación allí tenía a varias personas dudosa, incluido el mismo actor. Nick Cassavetes,, realizador de la película afirmó que: “Cuando le dije a los productores que quería contratar a Ryan para el rol central, me miraron como si hubiera dicho una barbaridad”. Gosling tampoco se veía en ese rol: “Cuando leí el guion pensé que nadie podía ser menos indicado que yo para ese personaje”.Si bien Ryan y Rachel McAdams reconocieron que durante el rodaje se llevaron mal, tiempo después, inesperadamente nació el amor entre ellos.

Luego de su éxito en “Diario de una pasión”, Ryan Gosling actuó en “Lars y la chica real”, “Blue Valentine” y “Secretos de estado” entre otros. No obstante al actor no tuvo tanta suerte en la película “Desde mi cielo” ya que si bien consiguió el rol que buscaba, posteriormente fue despedido: “Cuando me contrataron pesaba 70 kilos y cuando me presenté a filmar había aumentado a 95 kilos. Y la verdad es que la producción y yo tuvimos una idea muy distinta con respecto a cómo debía lucir mi personaje. Yo realmente pensaba que ese hombre debía pesar casi cien kilos, creía en esa idea y me entusiasmaba hacer ese trabajo. Cuando me presenté en el set, me dijeron: ‘¡Te ves terrible!’, y yo pensaba que eso era un elogio, pero no lo era y me despidieron. Después de eso, quedé con mucho sobrepeso y sin mi trabajo”. Aseguró el actor. Este mal momento terrible llevó a Gosling a retirarse de la actuación por tres años.

Imagen: Univisión

En 2011, Ryan Gosling volvió a trabajar en “Drive” película con la que gozó de gran éxito. Luego el actor trabajó en otros films como “The Place Beyond the Pines, “La gran apuesta”, “La La Land”, “Dos tipos peligrosos” y “First Man” . Desde esta última película de 2018 el actor no había puesto un pie en los sets hasta la actualidad ya que este año trabajó en “El hombre gris”, largometraje producido por Netflix. Allí el actor interpreta a Sierra Seis, un agente de la CIA que decide ir en contra de su superior, un personaje sobre el que opina: “Fue un rol interesante porque sentía que se trataba de alguien que jamás tuvo ninguna idea romántica con respecto a ser un espía, no era lo que quería para su vida, ni tenía ninguna ilusión al respecto. Para él, se trata de un trabajo y no más que eso, y su deseo es retirarse apenas tenga la oportunidad. Eso me resultó muy interesante para interpretar y fue divertido ponerlo bajo todas esas situaciones extremas porque en muchos aspectos, es un personaje común y corriente, al que siempre sentí muy cercano, como deseo que también lo sienta el público”.