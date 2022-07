Propuesta de ensueño: Sol Pérez se casa con Guido Mazzoni y así fue su reacción

Sol Pérez sorprendió al mundo con la noticia de que se avecina el casamiento con Guido Mazzoni. A través de su perfil de Instagram, la modelo argentina decidió mostrar el video en el que su pareja de hace tres años le propone matrimonio, en un lugar de ensueño.

La panelista de televisión ya había anunciado que se casaría con su novio en noviembre de este año, pero la confirmación llegó este martes, cuando Sol compartió el romántico momento que sucedió sobre un barco en la Isla de Capri, donde se encuentran disfrutando de unas mágicas vacaciones.

El empresario Mazzoni decidió hacer la sorpresiva propuesta de casamiento de la forma más romántica posible. Por esto eligió filmar el momento del “sí” en un bote, mientras navegaban por Faraglioni, en la isla italiana. La pareja estaba posando para una fotografía cuando Guido decidió sacar el anillo de su bolsillo y arrodillarse para pedir la mano de su amada. Al ver esto, Sol instantáneamente gritó de felicidad y abrazó a su futuro esposo.

Por supuesto, el emotivo momento llegó a las redes sociales causando gran furor entre los más de 6 millones de seguidores de la modelo. “NOS CASAMOS!!!! Me muero de la alegría. Te amo mi amor”, escribió Sol Pérez en la descripción del video.

Sol Pérez subió una fotografía del anillo de comrpomiso. FOTO: @LASOBRIDEPEREZ

Las felicitaciones de los famosos no tardaron en llegar. Nati Jota comentó: “Ay q hermosoooosss!! Felicitaciones lokitooossss”;“Ay SIIII ME MUERO DE AMOR”, escribió Cande Ruggeri. Mientras que otras estrellas de la talla de Flor Vigna, Adabel Guerrero y Julieta Puente escribieron “felicitaciones” con muchos emojis, denotando gran alegría por el casamiento que se acerca.

El momento del “sí” no fue lo único que compartió “La chica del clima”. En las historias, Pérez mostró detalladamente el anillo que la llevará al altar, al igual que la fotografía que le envió a su familia para contarles el importante suceso. “Esta foto me la saqué para la familia. La cara de felicidad jaja”, colocó Sol sobre la historia.

Sol Pérez se casa con Guido Mazzoni y compartió el momento de la propuesta en Instagram. FOTO: @LASOBRIDEPEREZ

Cómo empezó la historia de amor entre Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Tomás Mazzoni oficializaron su noviazgo en octubre de 2019. El afortunado enamorado de la influecer es un abogado y dueño de la cadena de gimnasios de crossfit “Bigg Fit”. Precisamente, por eso se conocieron. “Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar”, contó Sol en una entrevista para Pronto.

Finalmente Sol reveló que le dio una oportunidad al gimnasio de Guido, dónde lo conoció y quedó encantada por su forma de ser. “Guido fue mi puntapié para empezar el psicólogo porque quería una relación en serio, llevarme bien”, comentó la influencer, años atrás.

En 2019, durante la temporada de teatro en verano, Sol y Guido tuvieron su punto de quiebre. Pero después de hablar, pudieron remontar y decidieron irse a vivir juntos.