Por qué se disolvió Supertramp y qué pasó con sus integrantes

La banda de rock británica Supertramp se formó por primera vez en 1969 con el nombre de "Daddy". Debido a sus bases de rock progresivo, nunca imaginaron llegar a posicionarse como una de los grupos más famosos de su época a nivel mundial. El sonido característico de Supertramp fue el producto de la composición de canciones de Rick Davies y Roger Hodgson, la voz distintiva de este y el uso prominente y creativo del piano eléctrico Wurlitzer y el saxofón.

La banda produjo una serie de sencillos y álbumes exitosos durante los años 70' y 80', disfrutando del éxito en ambos lados del Atlántico. Su primer álbum comercialmente exitoso fue su tercer lanzamiento, “Crime of the Century'' de 1974, aunque no alcanzaría su pico comercial hasta cinco años después, con el lanzamiento de “Breakfast in America''.

El final de Supertramp

A pesar que a lo largo de la historia de la banda siempre hubo muchos recambios, siempre se mantuvieron unidos Davies y Hodgson, el núcleo de la banda. En 1972, Hodgson probó el LSD por primera vez, algo con lo que su compañero no estaba de acuerdo. Ese hecho puntual marca el inicio del quiebre de la relación entre ellos dos y aunque se mantuvo la relación cordial durante los años siguientes, poco a poco se fueron alejando hasta llegar a no volver a componer juntos.

A finales de los años 70 todos los integrantes de Supertramp se mudaron a la ciudad de Los Ángeles con la idea de catapultar su carrera. Ya instalados en Estados Unidos, Hodgson se mudó con su familia a las montañas del norte de California, donde construyó una casa y un estudio de grabación. Poco a poco Hodgson se iba alejando de todos los integrantes, hasta que finalmente en 1983 anunció que había decidido dejar la banda para centrarse en su familia, la espiritualidad y su carrera como solista. Nunca habló de sus diferencias con Davies.

Rick Davies y Roger Hodgson se convirtieron en los referentes de Supertramp.

Supertramp continuó arriba de los escenarios hasta 1988, cuando finalmente decidieron tomar caminos separados. En 1996, Davies reformó la banda con una formación de ocho hombres, que incluía cuatro nuevos miembros. Este esfuerzo duró hasta la gira mundial en 2002, después de lo cual la banda quedó inactiva.

En 2010, Supertramp se reunió, sin Hodgson, para una gira de 35 shows por Europa, en conmemoración del 40 aniversario de la banda. Todos estos años, tanto Rick Davies como Roger Hodgson, se han mantenido en el mundo de la música, principalmente concentrados en sus carreras como solistas. Desde que Hogson abandonó Supertramp, nunca se han vuelto a reunir.