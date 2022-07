La Academia 20 años: los detalles del escándalo entre Alexander Acha y la nutrióloga del reality

La Academia: 20 años es uno de los realities más exitosos de México. Cada fin de semana, los nuevos talentos se suben a escena para interpretar una canción con el fin de quedar entre los favoritos de la audiencia. Pero la música y la emoción no es lo único que reina en la pantalla de TV Azteca con cada emisión del reality. Pues, los escándalos no se quedan atrás.

En el último concierto de La Academia, el cual se llevó a cabo el domingo 24 de julio, las polémicas fueron las protagonistas de la velada. Es que Santiago, uno de los más talentosos participantes, sorprendió a todos con una emotiva versión de la canción "Te Mando Flores". A pesar de ello, el jurado hizo énfasis en la mala nutrición y descanso que estaban llevando los académicos, que no rendían al cantar.

Primero fue la jueza de hierro, Lolita Cortés, la que dictaminó que los cantantes de La Academia no están rindiendo: “Estoy viendo que anímicamente, yo como crítica, no están rindiendo. Ahora, estamos teniendo nosotros dos conciertos por semana, no uno como antes. Está muy difícil pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también, porque las cuerdas vocales son dos músculos pequeños y si no descansamos se acaba todo. ¿Por qué a los 21 años no rinde? Porque seguramente no está durmiendo lo que debería y no están descansando lo que deben”.

El equipo de jurados, directores y conductores que hacen posible La Academia: 20 años. FOTO: Instagram @laacademiatv

Inmediatamente, el director Alexander Acha dio su opinión al respecto, arremetiendo directamente contra la nutrióloga del show, la especialista Montserrat Barojas: “Muchas gracias por hacer la pregunta porque hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados; de una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo”. Posteriormente, el hijo de Emmanuel solicitó el despido de la profesional por la mala alimentación de los académicos.

“Está su carrera de por medio”, sentenció Acha comenzando con la polémica. Por su parte, el jurado Arturo López Gavito no acompañó la decisión del cantante, mientras que Ana Bárbara sí, declarando que los jóvenes necesitan un buen descanso para rendir mejor.

Qué dijo la nutrióloga

En un live de Instagram, Montserrat Barojas exclamó que no es su culpa que los alumnos se vean con bajo rendimiento, sino que desde TV Azteca no otorgan un presupuesto para costear los alimentos necesarios: “No tenían dinero para comprarles más comida...Escuché todo lo que dijeron de mí y obviamente ¡No pienso volver a ir! Están diciendo pura estupidez. Por Dios, no alcanzó ni para la proteína pa’ que compren”. Sin embargo, muchos afirman que la mujer es especialista en temas de mercadotecnia, no en alimentación, aunque desde TV Azteca la presentaron como nutricionista.

Dos académicos desvanecidos

En la más reciente velada, hubo dos casos que alarmaron al jurado. Por un lado, el académico Eduardo no se presentó debido a que, antes de comenzar el concierto tuvo náuseas, contractura muscular y tensión, por lo que fue trasladado al hospital. Y el más famoso caso se dio cuando Santiago se desvaneció minutos después de cantar en vivo, razón por la que el equipo de paramédicos tuvo que interrumpir el reality.