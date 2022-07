Cuáles fueron los primeros y mejores trabajos de Baz Luhrmann

De toda su amplia trayectoria, Baz Luhrmann, actualmente con 59 años, ha realizado muchos trabajos. Por ello, es ampliamente considerado como uno de los mejores directores de cine ?y un ejemplo contemporáneo desde los primeros y mejores protagónicos.

Baz Luhrmann: Un repaso de los primeros y mejores trabajos

Con un estilo muy particular, Baz Luhrmann es el director australiano más exitoso comercialmente. Tras una discreta y admirable carrera como actor, comenzó a verse en la década de 1970. Alcanzó fama internacional con producciones de Hollywood en los años 90 donde su primer trabajo y éxito de taquilla fue Strictly Ballroom, en 1993, junto a Paul Mercurio, Tara Morice y Bill Hinter. Pasados tres años, se adaptó de forma novedosa y moderna con mucho éxito a una obra de William Shakespeare en Romeo y Julieta, en 1996, junto a Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

Se podría decir, según la crítica y las estadísticas, que su mayor éxito hasta el momento ha sido Moulin Rouge, en 2001, junto a la actriz Nicole Kidman y Ewan McGregor con un original musical de canciones de los Beatles, Madonna, Elton John, Nirvana y Queen, entre otros. Asimismo, también ha realizado montajes de ópera, como fue la obra "La Bohème". De la misma manera, fue la imagen de anuncios publicitarios, siendo el más conocido para el perfume Chanel Nº5 junto a Nicole Kidman.

En cuanto a sus mejores trabajos, fueron muchos. Sin embargo, uno en especial en "Australia" en el año 2008 la película protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman es la que tuvo mayor éxito en la taquilla internacional.

Del mejor al peor trabajo de su vida

‘Australia’ (2008), ‘El gran Gatsby’ (2013), ‘El amor está en el aire’ (1992) donde Luhrmann se estrenó a los 30 años con esta producción australiana aplaudida y ganadora de premios, ‘Romeo + Julieta de William Shakespeare’ (1996) y ’Moulin Rouge’ (2001).

Baz Luhrmann habla de Elvis, uno de sus últimos trabajos..

Un camino de talento y trayectoria

El australiano Baz Luhrmann comenzó su carrera como actor de teatro. Sus apariciones estaban destinadas en una multitud de montajes australianos y hoy en día ya tiene varios premios Tony de Broadway.

Antes de revelarse como cineasta y director de escena, fue bailarín y actor. Llegó a coprotagonizar Winter of our Dreams, una cinta australiana en el año 1981 y después también fue productor musical y director de una de las primeras compañías teatrales en su país: la ATYP – Australian Theatre for Young People.

El ascenso meteórico que tuvo es indiscutible. No obstante, los éxitos comerciales se frenaron en seco en 2008 con “Australia”, un drama de época que costó 130 millones de dólares. Luego, la segunda superproducción fue la más cara de la historia del cine australiano. Se puede asegurar que con “Australia” Baz innovó, pero también erró estrepitosamente en el intento. Esa fue su primera superproducción y película que no coescribió junto a su guionista habitual, Craig Pierce.