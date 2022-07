La relación secreta que mantuvo Julio Iglesias con la esposa de Elvis Presley, y no aparece en la biopic del rockstar

Julio José Iglesias de la Cueva más conocido como Julio Iglesias cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, y empresario español nacionalizado estadounidense. El cantante es considerado como el artista latino más exitoso de la historia. En 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Es conocido por muchos por ser el padre del cantante Enrique Iglesias quien ha cosechado muchos éxitos en el último tiempo y también por sus grandes romances como el que tuvo con Priscilla Presley, ex esposa del rey del rock.

Elvis Aaron Presley más conocido como Elvis Presley o Elvis, fue un cantante y compositor estadounidense, considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX, es apodado como "El Rey del Rock and Roll". El cantante nació en Tupelo, Misisipi, pero cuando tenía trece años, se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee donde comenzó su carrera artística. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues.

En el último festival de Cannes se estrenó la película sobre la historia de la vida de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann. Esta al parecer es una versión idílica sobre la vida del cantante ya que la vida real no fue tan así como la cuentan en la película. Es conocida la adicción que tenía el cantante a las drogas legales -sobre todo anfetaminas- por los problemas que mantenía a través del tiempo por su dificultad para bajar de peso, cosa que lo atormentaba profundamente.

Parece que Julio Iglesias se tomó muy a pecho esto de ser el Elvis español porque mantuvo una relación con la ex esposa de Elvis Presley, Priscilla Presley. El romance fue una bomba mediática por la envergadura de sus protagonistas. Elvis había muerto en 1977 y Priscilla había enviudado. Se deslizó que Julio se había vuelto un consuelo para ella en los momentos más tristes. La relación parecía que se encaminaba al casamiento, pero la pareja se separó inesperadamente. Tiempo después la mujer dijo que el cantante la utilizó para posicionarse en Estados Unidos.

Imagen: Facebook

Los comentarios de aquella época y que hoy vuelven al ojo mediático gracias a la película sobre Elvis Presley, indican que fue en realidad Priscilla Presley quien dio el primer paso para que naciera una relación. Julio Iglesias y Priscilla se habían visto una vez en el festival de Viña del Mar, Chile, pero esa vez no hubo encuentro, luego se cruzaron en los carnavales de Río de Janeiro en Brasil, pero tampoco pasó nada. El último y definitivo encuentro fue en la ciudad de Nueva York , es por ello que Julio Iglesias expresó en su momento: “Teníamos el propósito de conocernos en Chile y no fue posible. Alguien hizo de mediador, pero no fue posible y yo lo di por perdido para siempre. Priscilla no opinaba igual. Me dio una enorme sorpresa al llamarme cuando llegué a esta ciudad”. Fue así como comenzó una relación como las que solía tener el español amores que duraban algunos meses.