¿Qué es de la vida de la cantante Sheryl Crow?

Sheryl Crow tiene 60 años y, a través de un documental, contó la verdad sobre Lance Armstrong, el sexismo que vivió de joven y mucho más sobre su trayectoria y polémica vida. Bellísima como siempre, repasamos el camino de una referente imprescindible del rock de los 90 y cara habitual de la generación MTV.

Muy sincera: Sheryl Crow y su vida en un documental

Sheryl Suzanne Crow es su nombre completo, mucho? más conocida como Sheryl Crow. Es cantante, compositora y actriz estadounidense. Repleta de una vida con muchos vaivenes, su música incorporó al pop, rock, country, jazz y los blues. Ha llegado a lanzar hasta 10 álbumes de estudio, 4 compilaciones y 2 álbumes en vivo. Gracias a su talento y solidaridad, ha contribuido a varias bandas sonoras de películas en la que se destacó con su increíble voz.

Sheryl Crow en pleno recital.

Durante una sincera entrevista, la cantante habló de todo antes de cumplir 60 años, ofreció adelantos sobre su nuevo documental y cómo fue su lucha contra el cáncer y la depresión.

Un pasado repleto de desafíos

Pasaron casi 20 años desde que Sheryl Crow daba su gran salto a la fama mundial. Ahora, en un nuevo documental transmitido por Showtime, se podrá ver cómo fue su destacada trayectoria hacia la venta de 50 millones de álbumes. Así mismo, la obtención de 9 premios Grammy.

Toda su vida estuvo repleta de éxitos y desafortunadas caídas. Al mismo tiempo que su profesión iba en crecimiento, luchó contra el sexismo, el cáncer y la deprsión. Dentro del documental, ella misma anticipó que se encontrarán con numerosas estrellas del rock.

Sheryl Crow promociona el documental de su vida.

Su último álbum doble tiene 35 canciones de la mano de Music From the Feature Documentary. En el mismo, incluyó 3 canciones nuevas junto con todos los que fueron sus mayores éxitos: “If It Makes You Happy”, “Soak Up The Sun”, “All I Wanna Do”, “My Favorite Mistake”, “Everyday Is a Winding Road” y el tema de James Bond “Tomorrow Never Dies”.

Talento y cansancio: Alejada de los flashes sigue ofreciendo su voz

Ya agobiada de toda la vida estar bajo los reflectores, de vivir en Los Ángeles y del escrutinio de los medios, la nativa de Misuri se mudó a Nashville en el año 2003. Decidió adoptar a 2 niños que se llaman Wyatt y Levi. Actualmente, se encuentra muy feliz trabajando en un musical y un espectáculo unipersonal. Decidió hacer una pausa y dar esta reciente entrevista con AARP para compartir algunas de sus reflexiones más personales, donde habló de traiciones profesionales, el acoso sexual y cuánta importancia sigue teniendo en ella la relación con sus padres.

Se considera una mujer muy afortunada a pesar de todo. Incluso, contó que ha tenido el mismo representante durante 30 años porque es una muy buena persona. Él y sus padres fueron quienes la han respaldado siempre para seguir adelante con su vida. Tras haber sobrellevado cosas que fueron muy difíciles, los llamó porque no sabía qué hacer y allí recibió todo el amor que necesitaba.

Fue muy asediada por los medios en cuanto a su vida romántica, especialmente cuando se comprometió con Lance Armstrong, un exciclista de quien se separó después del escándalo de dopaje. Reconoce que la mayoría de sus relaciones fueron públicas, y ese fue un terreno difícil de sobrellevar.

En su documental, habló de toda su historia junto a la depresión que vivió y cómo salió adelante. Tras cumplir sus 60 años, dijo que fue maravilloso ir con sus hijos que la llevaron al cine y luego a pasear. Hoy mira su vida hacia atrás y se da cuenta que algo en cierta forma es hermoso y liberador en cumplir 60 años. Porque ya no compite con nadie, puede escribir lo que se le da la real gana y lo hace por ella o para sus hijos.