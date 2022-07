Los amores que marcaron la vida de la China Suárez: todos y cada uno de la A a la Z

María Eugenia Suárez Riveiro también conocida como Eugenia Suárez o China Suárez es una actriz, cantante, modelo y diseñadora de modas argentina. Comenzó su carrera como actriz de muy pequeña realizando bolos para series de televisión y telenovelas como Tiempo final y El sodero de mi vida. Sus primeros trabajos como actriz de reparto comenzaron a los once años en las series de televisión creadas por Cris Morena, Rincón de luz, Floricienta y Amor mío, formando parte del elenco infantil estable.

La actriz Eugenia China Suárez se encuentra actualmente en un romance con el cantante Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, después de que se los descubrió saliendo de un hotel en Recoleta, ambos admitieron el romance. Primero lo hizo el cantante quien comentó que se conocieron en el after de los Martín Fierro y Eugenia Suárez afirmó compartiendo una foto en su cuenta de Instagram donde se los muy acaramelados.

Pero antes del cantante hubo otros amores en la vida de la actriz, el primer amor conocido de la China Suárez fue en “Casi Ángeles”, telenovela creada y dirigida por Cris Morena. Corría el año 2007 cuando se hizo conocida su historia con Nico Riera. Él formaba parte del elenco de la misma telenovela, estuvieron juntos desde 2007 hasta 2010.

En 2010 Eugenia Suárez estuvo de novia con el nieto de Mirtha Legrand Ignacio Viale del Carril, hijo de Marcela Tinayre y hermano de Juanita Viale. No hace mucho tiempo Marcela Tinayre recordó en una entrevista cuando veraneaban en Punta del Este, Uruguay: “Un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien’. Después no la vi mucho más”. Esta pareja permaneció junta hasta el año 2012.

Luego vino Nicolás Cabré, junto al actor la China Suárez se convirtió en madre de una niña, la pequeña Rufina, que vino al mundo en 2013. Aunque la pareja no llegó a buen puerto, todavía mantienen una muy buena relación por el bien de su hija. Poco tiempo después se le conoció un romance que duró poco más de un año con el cantante David Bisbal con el que la actriz realizó un videoclip.

Imagen: Pinterest

Al tiempo llegó el romance China Suárez con Benjamín Vicuña, el actor chileno, en este romance se produjo un escándalo ya que ambos actores estaban filmando la película “El hilo rojo” cuando la por entonces esposa de Vicuña Pampita Ardohain se presentó en el set de grabación y encontró a su esposo con Eugenia Suárez, Pampita por ese entonces declaró: “Vi lo peor que una mujer puede ver, él estaba desnudo sobre ella, había olor a sexo”. Con Vicuña tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio.

Imagen: Twitter

Luego conocimos el escándalo con Mauro Icardi Esposo de Wanda Nara y aunque nunca sabremos si pasó algo hay quienes cuentan que habían mensajes entre Eugenia China Suárez y el futbolista y también un encuentro. La cosa llegó a tal punto que el escándalo se conoce como el Wandagate. Hoy vemos a Eugenia China Suárez muy enamorada del cantante Rusherking quien es varios años menor que ella, ya que tiene 22 años.