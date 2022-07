La hermana de Thalía la acusó de no aportar dinero para el funeral de su abuela

Thalía y Laura Zapata son colegas en temas de actuación y medio hermanas fuera de pantalla. Si bien la intérprete de “Amor a la mexicana” ganó mayor popularidad a nivel internacional, ambas son reconocidas en su México natal por su participación en importantes telenovelas, como también por la inestable relación familiar que llevan hace años. Incluso, cuando su madre Yolanda Miranda Mange falleció, en 2011, las actrices se distanciaron aún más.

Hasta hace unos meses, lo que mantenía a las hermanas unidas era el vínculo con su abuela materna Eva Mange. Sin embargo, Zapata no dejaba pasar una oportunidad para arremeter contra Thalía por no visitar seguido a su abuela y por no aportar el dinero suficiente para su alimentación, lo que en un momento se resolvió con un acuerdo.

Laura Zapata y Thalía.

Tras años de vivir en un asilo, la matriarca murió el pasado 24 de junio a sus 104 años de edad, lo que provocó gran tristeza en sus nietas, quienes le dedicaron sentidos mensajes en sus redes sociales. “Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible. Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida”, escribió la cantante de 50 años en la descripción de un video que recopila varias imágenes junto a Mange.

Por su parte, Laura le dedicó el siguiente mensaje: “Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida”. Ella había sido la única que la acompañó en los últimos momentos de su vida, mientras que Thalía se conectaba a la distancia. Y allí empezó a declinar el último vínculo entre las dos.

Zapata había asegurado, meses atrás, que en el momento en que su abuela falleciera, probablemente su relación con Thalía se rompería. Efectivamente, la actriz lo está cumpliendo, puesto que en una reciente charla con la prensa volvió a criticar a Thalía, generando más distanciamiento y polémica. Esta vez, Laura habló del poco apoyo que recibió de parte de sus hermanas, Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía, en los últimos días de Eva, y reveló que ninguna se preocupó por los gastos que tuvo que hacer por el funeral.

Thalía despidió a su abuela con un sentido mensaje en Instagram.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, determinó Zapata.

Si bien Laura dijo que aún mantiene contacto con la protagonista de Rosalinda, aseguró que son solo mensajes cortos y distanciados. Además, contó que para el día del funeral, solo asistió una sobrina, mientras que Thalía y las demás chicas Mange no se presentaron. “Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos (...) Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”.