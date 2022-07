Hombre revela un truco para limpiar el volante del auto y dejarlo como nuevo

Cuando nos ocupamos de la limpieza del coche, solemos enfocarnos en los vidrios, tapizados y en la parte externa del vehículo. Sin embargo, lo ideal es dejar cada zona y elemento impecable, puesto que tenemos contacto con cada parte del auto, principalmente con el volante. Para conducir, lo primero que tomamos, además de la palanca de cambios, es obviamente el volante. Pasamos horas y horas en contacto con ese elemento fundamental del coche, por lo que es normal que acumule grasa y se desgaste.

Expertos en limpieza y en cuidado de automóviles, afirman que no limpiar el auto puede significar transmitir virus e infecciones rápidamente, puesto que nuestras manos se dirigen a tocarlo cada vez que nos subimos al coche. Por esto es recomendable limpiar el volante al menos una vez a la semana, eliminando la suciedad evidente y los patógenos.

Para llevar a cabo la limpieza del volante del coche, algunos prefieren utilizar APC (All Purpose Cleaner, en inglés). Se trata de un limpiador neutro puede usarse para limpiar tapicería, alfombrillas, moquetas, plásticos, techos, vinilos, salpicaderos, cuero, aluminio, gomas, motor, madera, muebles, cocina, electrodomésticos, etc. Si no tienes a disposición este elemento, podrás hacer uso de algunos ingredientes de casa, económicos, que te harán obtener una limpieza eficaz y muy rápida.

Otras formas de limpiar el volante

Agua y jabón:

Uno de los métodos de limpieza más sencillos pero no menos eficaces, es el de usar agua y jabón. Llena un cubo con agua y vierte en él un poco de jabón para lavar. Luego, busca un trapo limpio para que absorba un poco de esa mezcla, solo humedeciéndolo, y frota con él la suciedad del volante.

Toallitas de bebé:

Si cuentas con toallitas de bebé, tres serán suficientes para poder sacar toda la suciedad del volante y, así, dejarlo impecable. Además, obtendrás un dulce aroma en esa parte del coche.

Crema de manos:

El creador del canal de YouTube Multiverso Slider, recomienda utilizar este producto que encuentras en casa, sin duda, para llevar a cabo la limpieza del volante. Viene perfecto para los volantes que son de cuero, puesto que necesitan lubricación. Lo mejor será aplicar el producto con un algodón, ya que es un material suave. Además, el hombre advierte que no debemos usar alcohol puro para la limpieza del volante, de ninguna forma, puesto que se puede dañar el mismo, principalmente si es de cuero.